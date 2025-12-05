Через что прошли россияне, прожившие больше ста лет

29 ноября 2025 года, не дожив нескольких дней до своего 115-летия, ушла из жизни Клавдия Гадючкина — старейшая жительница России, четвертая по возрасту в Европе и пятая в мире по версии Европейской организации супердолгожителей. Среди всех россиян старше 110 лет только ее возраст был признан на международном уровне. Эта женщина пережила Гражданскую войну и Великую Отечественную, голодала, хоронила близких, но до последних дней сохраняла бодрость духа — как и другие долгожители, которые попали под каток истории, но выстояли и рассказали свою историю. О том, как складывались их судьбы, — в материале «Ленты.ру».

В ночь с 5 на 6 июля 1918 года на Леонтьевском кладбище под Ярославлем (теперь в черте города) собралась группа военных, не смирившихся с приходом к власти большевиков. Они договорились поднять восстание в нескольких городах на Волге, захватить власть и вдохновить своим примером единомышленников в других частях России. Руководил операцией полковник старой армии Александр Перхуров.

Успех сопутствовал заговорщикам лишь частично: захватив артиллерийский склад, повстанцы разбили красногвардейский отряд и взяли Ярославль под свой контроль. На сторону противников революции начали переходить местные крестьяне, но им отчаянно не хватало координации.

Повстанцы смогли продержаться чуть более двух недель, пока к большевикам не подошли многочисленные подкрепления. Ярославское восстание было жестоко подавлено советской властью.

«Если не удастся ликвидировать дело иначе, придется срыть город до основания», — сообщал в Москву руководитель подавления восстания Юрий Гузарский, требовавший прислать химические и зажигательные снаряды.

В результате многодневной бомбардировки города были разрушены и сгорели около четверти всех жилых домов, многие предприятия, конторы и храмы. Без крова остались десятки тысяч ярославцев. Сотни повстанцев и жителей города пали во время восстания и были расстреляны после его подавления по приговорам ВЧК.

Именно в таком хаосе Гражданской войны росла Клавдия Гадючкина, в то время — семилетняя сирота Клаша Кротова.

«Человек я добрый»

Она родилась 5 декабря 1910 года (по новому стилю) в поселке Норский Посад, который в наше время входит в городскую черту Ярославля на его северо-западной окраине. Двумя неделями ранее на станции Астапово не стало известного долгожителя своего времени, писателя Льва Толстого.

Примерно из этих же мест — архитектор перестройки Александр Яковлев, только он родился на 13 лет позже Гадючкиной, а ушел на 20 лет раньше.

Но если будущий политик, однажды оставив родные края, попал в Москву, а затем добрался и до Америки, то Клавдия всегда хранила верность провинциальной Ярославщине. Уже в пятилетнем возрасте она лишилась матери. Вовсю полыхала Первая мировая война, и для маленького ребенка это было тяжелое, часто голодное время.

«Помню, мы ходили, попрошайничали, а кулаки белый хлеб ели у нас на глазах. Одно из самых ярких воспоминаний, как барыня меня хлебушком белым угостила», — Клавдия Гадючкина.

Вся трудовая жизнь женщины была связана с хлопчатобумажной фабрикой «Красный перевал», где она, начав еще подростком, прошла путь от рядовой прядильщицы до помощника мастера цеха и передовика производства. В 1950-е Гадючкина пережила трагедию. Ее супруг, вернувшийся с фронта, получил на заводе тяжелую травму, последствия которой оказались несовместимы с жизнью.

Ежегодно в День Победы Клавдия Михайловна выпивала с внуком по стопке коньяка, смотрела парад на Красной площади и пела песни — особенно ей нравился старый русский романс «Хасбулат удалой».

Уйдя на заслуженный отдых, Гадючкина посвятила себя домашним заботам, много гуляла на свежем воздухе, читала газеты, интересовалась политикой, заботилась о домашних питомцах, общалась с родственниками и подругами. Главным достижением своей жизни она считала свою семью.

«Мы всегда вместе. Внуки, правнуки и праправнуки рядом — это самое главное, — говорила Гадючкина. — Ради них я живу долго и счастливо».

В последние годы Клавдия все чаще жаловалась на здоровье: обострились проблемы со слухом и зрением, появились сильные боли в суставах. И даже в такой ситуации она старалась не терять бодрости духа.

«Человек я добрый, может, из-за этого столько живу», — размышляла Гадючкина.

От примерной колхозницы и русской эмигрантки

Согласно данным Геронтологической исследовательской группы (GRG), теперь старейшей жительницей России считается Нафиз Жарылгапова из Самары, родившаяся в обеспеченной казахской семье еще до начала Первой мировой войны — 1 июля 1914 года (ей идет 112-й год). Большую часть своей жизни она провела в Оренбургской области. Жарылгапова вырастила и воспитала пять детей, которые живут в России и Казахстане. У нее 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука. Если верить самарским чиновникам, бабушка сохраняет активность, много общается и по-прежнему ведет насыщенную жизнь.

25-ю строчку в списке главных долгожителей мира, ожидающих верификации GRG, занимает 111-летняя Вера Королева (родилась 30 сентября 1914 года). Именно она считается многими старейшей россиянкой на текущий момент. Всю свою жизнь Королева провела в окрестностях городка Высоковск (ныне городской округ Клин) в Московской области. Во время Великой Отечественной войны попала под немецкую оккупацию.

«Немцы хозяйничали в Высоковском районе три недели, натворили ужасных разрушений», — Вера Королева.

В 1948 году работнице присвоили звание Героя Соцтруда за получение высоких урожаев ржи, она избиралась депутатом Мособлсовета.

«Примерная колхозница», — писала про нее в то время газета «Московский большевик».

Королева так и проработала в родном колхозе (и затем в совхозе) до пенсии, на которую вышла в 1961-м. Рекордсменка — почетный гражданин городского округа Клин, воспитала четырех детей, имеет шесть внуков и 15 правнуков, радуется праправнуку.

В возрасте 113 лет и 30 дней в 2012-м оборвалась жизнь Нины Чагелишвили (в девичестве Нариманидзе) из Владикавказа, чей муж пал на фронте еще в 1943 году.

«Пока лучше видела, двор и улицу подметала. Помогала внучкам. А сейчас ничего не могу уже. Могу вот посуду помыть», — Нина Чагелишвили, за два года до смерти.

А летом 2022-го в Белграде ушла из жизни русская эмигрантка Тамара Крутикова, покинувшая охваченную Гражданской войной Россию вместе с семьей в детском возрасте. Она была официально признана старейшей жительницей Сербии.

Дочь полковника Белой армии прожила удивительную жизнь: видела махновские погромы на Украине, зверские расправы хорватских усташей над мирным населением и приход советских войск на Балканы. Крутикова сумела стать известной личностью в социалистической Югославии и даже приняла высокую награду из рук маршала Иосипа Броз Тито. Своих детей и внуков Тамара воспитала в русских традициях.

От Лигачева до Фрунзе

Хватает долгожителей и среди государственных и военных деятелей высшего уровня. Успел отметить столетие самый консервативный член Политбюро времен перестройки Егор Лигачев (дожил до 2021-го), а министр обороны СССР того же периода Сергей Соколов отпраздновал и 101-летнюю годовщину — это вообще единственный маршал Советского Союза, кто разменял век (ушел в 2012-м).

Посол СССР в ряде африканских стран Дмитрий Сафонов дожил до 105 лет (2015). Полковник, танкист Валентин Росляков, в 2022 году признанный старейшим из живущих ветеранов Великой Отечественной войны, — до 108 (2024).

Свои полусупердолгожители (люди в возрасте 105-109 лет) появлялись в самых разных сферах деятельности. Летчику Ивану Погорелову на момент смерти в 2019 году было 106 лет, математику, академику АН СССР и автору учебников для школ и вузов Сергею Никольскому — 107 (в 2012-м). Совсем недавно, 3 августа 2025 года, в таком же возрасте не стало ученого в области военного искусства Степана Тюшкевича, который на протяжении почти двух месяцев официально являлся старейшим живущим в России мужчиной.

А в 2024 году на 104-м году в Москве ушла из жизни крупный советский ученый в области органической химии Татьяна Фрунзе. Она родилась 2 августа в Ташкенте: ее отец, один из лучших военачальников Красной армии Михаил Фрунзе командовал тогда войсками Туркестанского фронта. Рано оставшись без обоих родителей, Татьяна вместе с братом Тимуром воспитывалась бабушкой, а когда и той не стало, сирот усыновил нарком Климент Ворошилов.

Всю свою жизнь Фрунзе занималась наукой, более 20 лет была заместителем главы Комитета советских женщин Валентины Терешковой.

В 2000-е дочь полководца пережила настоящую драму: втершиеся к ней в доверие под видом соцработников аферисты обчистили ее квартиру, похитив, среди прочего, ордена и личные вещи Михаила Фрунзе.

Кого считают долгожителями и в чем сложность с их определением

Люди, достигшие возраста 100 лет, считаются долгожителями, а преодолевшие 110-летний рубеж — супердолгожителями. Наблюдением за ними занимается Геронтологическая исследовательская группа (GRG). Исследования в данной области помогают ученым искать ответ на актуальный сегодня вопрос — до какого возраста может дожить человек в современном мире.

Помимо прочего, GRG занимается верификацией рекордсменов. Помимо 111-летней Веры Королевой, ждут верификации GRG супердолгожительницы Зинаида Чернова, Мария Огиенко (обеим по 111 лет), Мария Королева (110 лет). Однако по некоторым российским долгожителям итоговое заключение не составлено: их возраст не подтвержден GRG либо подтвержден частично. По этой причине многие скептически относятся к данным некоторых супердолгожителей. Например, в 2019 году в России ушли из жизни 128-летняя Нану Шаова и 123-летняя Танзиля Бисембеева, которые так и не были учтены в базе данных GRG. Кроме того, на Кавказе достаточно аксакалов, многие из которых тоже могли бы считаться супердолгожителями.

К примеру, уроженец современной территории Ингушетии Аппаз Илиев, который родился в 1896 году и прожил до 2019-го, считается последним дожившим до наших дней участником Гражданской войны (в рядах Красной армии). Его неоднократно посещал бывший глава республики Юнус-Бек Евкуров. Дожив, как уверяли родственники, до 123 лет, Илиев плохо говорил по-русски, не употреблял алкоголь и не курил. Он был внесен в Книгу рекордов России.

У всех этих людей не имелось свидетельства о рождении или других документов, способных доказать возраст. В России им и их родным верили на слово, местные администрации одаривали вниманием и подарками. Международные организации же относятся к утверждениям о 120-летнем и еще более солидном возрасте с большим сомнением.

Согласно GRG, старейшим на сегодня человеком на планете является Этель Кетерхем из Великобритании. Ее подтвержденный возраст на 5 декабря 2025 года — 116 лет и 106 дней. Кетерхем остается последней британкой, появившейся на свет в правление короля Эдуарда VII, прадеда Елизаветы II, и вообще последним человеком, родившимся до 1910 года.

«Никогда ни с кем не спорю, просто выслушиваю и делаю, как мне нравится», — объясняет секрет своего долголетия рекордсменка.

Еще в 2019-м Росстат докладывал об увеличении числа долгожителей в стране почти на 17 процентов за два года. Количество россиян, перешагнувших 100-летний рубеж, составило тогда более 20,5 тысячи человек, причем свыше 70 процентов были женщинами. Кстати, в списке 50 главных супердолгожителей мира, чей возраст подтвержден GRG, тоже преобладают женщины — мужчин в нем всего двое.

Однако после пандемии коронавируса число долгожителей в России резко сократилось — это показали результаты переписи населения 2021 года. Сегодняшние же сведения в этой области весьма приблизительны. Как известно, в 2025 году Росстат засекретил данные о продолжительности жизни россиян. По оценке директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ольги Ткачевой, в нашей стране насчитывается около 18 тысяч человек в возрасте старше 100 лет.