Как и когда в истории советского футбола началась черная полоса

Совсем недавно сборная России по футболу провела домашний товарищеский матч с Чили. В современных условиях соперников команде Валерия Карпина найти чрезвычайно трудно, поэтому согласие чилийцев свидетельствует о хороших отношениях стран. Но так было не всегда. В 1973 году сборная СССР проиграла сборной Чили по политическим мотивам и проехала мимо чемпионата мира по футболу. «Лента.ру» — подробнее о том, почему так получилось.

21 ноября 1973 года сборная Чили вышла на поле стадиона «Насьональ» в Сантьяго на ответный матч квалификации ЧМ-1974. Игроки надели традиционную красно-черную форму, судья дал стартовый свисток, а на трибунах собралось около 5 тысяч болельщиков. Для проведения полноценной встречи не хватало только одного — соперника. Но чилийцев это не смутило. Они разыграли мяч в центе поля, дошли до ворот, и капитан команды Франсиско Вальдес вколотил мяч в сетку. Сразу после этого прозвучал финальный свисток.

Я эти кадры впервые увидел через 10 лет после игры. Я с удивлением смотрел и думал: что за фарс? Евгений Ловчев бывший футболист сборной СССР

Несчастливая девятка

Грандиозный скандал изначально стал возможен благодаря странной системе отбора на чемпионат мира 1974 года, который прошел в ФРГ. Сейчас европейская квалификация на мундиаль никак не пересекается с другими зонами, но в начале 1970-х было иначе. Совершенно иным было и количество участников финального турнира — всего 16 команд вместо 48, которые отправятся на мундиаль в 2026-м.

Тогда Европа получила девять гарантированных из десяти возможных квот для участия в турнире, и одна из них сразу же отошла хозяевам мундиаля — сборной ФРГ. Еще девять путевок разыгрывались в континентальном отборочном турнире. Причем изначально не все команды были в равных условиях. Участников европейского отбора поделили на девять групп, по регламенту путевку в ФРГ получали все их победители. Точнее, почти все. Командам из девятой группы было сразу объявлено, что они почему-то хуже других и победы в европейской квалификации недостаточно. Для поездки на мундиаль победителю из этой группы нужно будет сыграть стыковые матчи с одним из неудачников южноамериканской квалификации.

В эту самую роковую группу под номером 9 и попала сборная СССР. Компанию ей составили команды Франции и Ирландии. Британцы никогда в своей истории не были топ-сборной, а французы в начале 1970-х не шли ни в какое сравнение с нынешними и были скорее крепкими европейскими середняками. Звезда Мишеля Платини, который мог практически в одиночку делать разницу, тогда еще только-только зажигалась.

Тем не менее отборочный цикл для сборной СССР начался в октябре 1972-го с выездного поражения от французов. Игра прошла на парижском «Парк де Пренс», и хозяева провели очень хороший матч. Им удалось сдержать атаку советской сборной, создать самим несколько неплохих моментов, а единственный мяч забил Жорж Берета, который отличился пушечным ударом со штрафного.

Уже через пять дней СССР ждал выездной матч с ирландцами в Дублине, в котором подопечные Александра Пономарева выступили успешнее и забрали победу со счетом 2:1 благодаря голам Виктора Колотова и Владимира Федотова. Ко второму матчу с ирландцами весной 1973-го советские футболисты подошли уже с новым тренером — Евгением Горянским — но от перемены мест слагаемых сумма не поменялась — Ирландия вновь была бита (1:0).

Таким образом, перед заключительным матчем в группе с Францией в Москве сборную СССР устраивала ничья. Это стало возможно благодаря тому, что ирландцам французы одну встречу проиграли, а вторую свели к ничьей. Решающий матч проходил в столичных «Лужниках» и легкой прогулкой для хозяев не стал. Французы много атаковали, были вынуждены совсем раскрыться в концовке встречи, за что и поплатились.

В конце концов и сбылось то, что диктовалось характером борьбы в этой встрече. Ворота французов были взяты дважды с трехминутным интервалом. Сначала это сделал Олег Блохин, а затем — Владимир Онищенко. Обе ситуации были подготовлены командной игрой фрагмент статьи в еженедельнике «Футбол-Хоккей»

Ответ — нет

Победители остальных восьми групп в зоне УЕФА после окончания квалификации радостно паковали вещи на чемпионат мира, а сборной СССР предстояло сыграть два стыковых матча с Чили. Соперник был для советских футболистов совершенно по силам, но тут в футбол вмешалась политика.

Дело в том, что в сентябре 1973-го в Чили произошел госпереворот. Военные под командованием генерала Аугусто Пиночета свергли правительство дружественного Советскому Союзу президента-социалиста Сальвадора Альенде, который в ходе боев в президентском дворце застрелился из подаренного ему Фиделем Кастро автомата Калашникова. В СССР происходящему дали однозначную оценку: госпереворот сочли фашистским и антинародным, правительство Пиночета назвали хунтой, а также говорили о вмешательстве в дела Чили США. Кроме того, советские СМИ подробно освещали репрессии, сопровождавшие приход Пиночета к власти.

Конечно, мы смотрели телевизор и были в курсе всех дел на территории Чили. Наша страна была на стороне Сальвадора Альенде. Мы видели, как он героически защищал свой дворец с автоматом. Но мы смотрели и думали, будем ли мы играть вообще? Евгений Ловчев бывший футболист сборной СССР

Первый матч между Чили и СССР по регламенту должен был пройти на поле последних, и Пиночет долго сомневался, отправлять ли команду в Москву. Был риск, что футболисты, некоторые из которых были сторонниками Альенде, вообще не захотят возвращаться домой. После долгих раздумий чилийский лидер решил, что бойкот матча негативно скажется на его репутации на международном уровне и дал команде зеленый свет.

Домашний матч с Чили прошел в атмосфере секретности. «В Москве вообще ни одной афиши не было. Нам запретили говорить на эту тему. Корреспондентов не подпускали и близко», — вспоминал защитник советской сборной Владимир Капличный. Мало того, по сути главный матч года отказалось транслировать центральное телевидение СССР. «Лужники» были заполнены примерно наполовину, а матч завершился со счетом 0:0. Гости уверенно отбивались, а атака советской сборной так и не смогла поставить перед ними нерешаемых задач.

Ответная игра должна была пройти через два месяца, и почти все это время Федерация футбола СССР во главе с Валентином Гранаткиным потратила на попытки перенести матч на нейтральное поле. Советская сторона указывала на нестабильную обстановку в Сантьяго, а также отдельно отмечала тот факт, что стадион «Насьональ», который должен принять матч, в дни переворота фактически превратился в концлагерь. На трибунах, в поле и подтрибунных помещениях под охраной людей с автоматами содержались десятки тысяч сторонников Альенде, новые власти широко практиковали там пытки и внесудебные расправы. В письме советской федерации в ФИФА говорилось, что на стадионе, «обагренном кровью патриотов чилийского народа, по моральным соображениям не могут выступать советские спортсмены».

Под давлением советской стороны ФИФА накануне матча отправила в Сантьяго своих представителей, которые должны были проверить столицу и стадион на предмет безопасности. Принимающая сторона устроила им благостную экскурсию по спокойным улицам города, показала поле, подтрибунные помещения и раздевалки «Насьоналя», откуда оперативно эвакуировали арестованных. Правда, не всех.

Совершенно очевидно, что два этих типа из ФИФА видели нас, но они ничего не сказали, это было невероятно Фелипе Агуэро находившийся на стадионе «Насьональ» арестованный

Вердикт ФИФА был однозначным: играть в Сантьяго можно и даже нужно. В Советском Союзе решение о поездке в Чили принималось на уровне ЦК КПСС, а заявление сделали футбольные чиновники. «Федерация футбола СССР от имени советских спортсменов выражает решительный протест и заявляет, что в сложившейся обстановке, когда Международная федерация футбола вопреки здравому смыслу пошла на поводу у чилийской реакции, она вынуждена отказаться от участия в отборочной игре чемпионата мира на территории Чили и возлагает всю ответственность за это на руководителей ФИФА», — говорилось в заявлении.

Дальше последовал тот самый странный перфоманс чилийской сборной на «Насьонале», техническое поражение СССР со счетом 0:3 и первый в истории команды пропуск чемпионата мира. По мнению Ловчева, на решение советских властей бойкотировать матч повлиял результат встречи в Москве. После нее итоговый успех сборной был, мягко говоря, не гарантирован, а поражение несло огромные политические риски. «Если бы мы убедительно выиграли в Москве, например 3:0, то наверняка отправились бы в Чили», — отмечал Ловчев.

Десять лет без побед

Сборная Чили в финальной части ЧМ-1974 попала в группу под номером 1 к командам ФРГ, ГДР и Австралии, провела не провальный, но и не выдающийся турнир. Во встречах с восточными немцами и австралийцами южноамериканцы зацепили по одному очку, а будущим чемпионам из ФРГ проиграли с минимальным счетом. Двух очков для выхода из группы чилийцам, конечно же, не хватило.

Рассуждать о шансах сборной СССР на турнире в сослагательном наклонении сложно, но чисто на бумаге советская команда была гораздо сильнее чилийцев и могла бы навести в ФРГ шороху. Тем более двумя годами ранее отечественные футболисты дошли до финала чемпионата Европы, где уступили тем же западным немцам.

Бойкот матча с Чили запустил черную полосу в истории советской сборной. В ней хватало высококлассных игроков мирового уровня, клубы регулярно блистали на европейской арене, а вот национальная команда последовательно проехала мимо финальной стадии Евро-1976, чемпионата мира-1978, а также Евро-1980. Причем квалификация на последний турнир стала настоящим кошмаром: сборная СССР финишировала на последнем месте в своей отборочной группе, пропустив вперед Финляндию, Венгрию и Грецию. Таким образом, советские футболисты остались без крупных турниров (если не считать Олимпиады) на 10 лет.

Примечательно, что советская команда больше ни разу не встречалась с Чили, а вот сборная России провела с южноамериканцами уже два товарищеских матча. Последний состоялся 15 ноября и завершился победой чилийцев со счетом 2:0. Эта встреча прервала рекордную серию без поражений команды Карпина из 23 матчей подряд.