Море выбросило на пляж огромные щупальца

Море выбросило огромные щупальца на пляж на севере Великобритании. Об этом сообщает BBC News.

По заключению специалистов, щупальца представляют собой останки семирукого осьминога — одного из крупнейших видов осьминогов в мире. Самки семируких осьминогов вырастают до четырех метров в длину.

Менеджер заповедника Форви Катриона Рейд признала, что не может объяснить, каким образом щупальце семирукого осьминога оказалось на пляже. По ее словам, эти животные обитают на глубине более 500 метров, а Северное море куда мельче.

Это глубоководный вид, обычно встречающийся на глубине более 500 метров. Поэтому загадка, как они сюда попали. Принесло глубоководными течениями? Попали в сети рыбаков? Мы, вероятно, никогда этого не узнаем Катриона Рейд

Вопреки названию, у семируких осьминогов не семь, а восемь рук. У самцов восьмая рука меньше и представляет собой половой орган.

Ранее сообщалось, что в британском графстве Суффолк волны выбросили на берег загадочное существо с яркими щетинками. Позднее находку удалось идентифицировать.