Народные приметы на 6 декабря: что нельзя делать в этот день

Наши предки в этот день особенно внимательно наблюдали за погодой, чтобы понять, какой будет грядущая зима. Так, если верхушки деревьев становились розовыми, сезон будет мягким.
Красная луна обещала снегопады, а тучи, спрятавшие солнце, предрекали ураганный ветер.
6 декабря у хозяек было принято печь булочки, а после устраивать гуляния. Прадедушки в этот день начинали плести лапти.
Также в этот день готовили пироги, играли и гадали на возвращение мужчин со службы и на суженого.
Вечером было принято собираться всей семьей за столом, на встречу также звали соседей и друзей.
Были и такие дела, от которых следовало отказаться. Так, нельзя было надевать новую или неудобную одежду, чтобы не навлечь на себя лишние хлопоты.
Девушкам запрещали есть еду, приготовленную дома, – так они могли на год лишиться возможности выйти замуж.
Не стоило избегать ухода за волосами. Верили, что судьба может стать такой же запутанной, как не расчесанные волосы.
6 декабря не ели мясо и другие продукты животного происхождения.
Запрещалось громко разговаривать и много болтать.