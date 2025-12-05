Народные приметы на 6 декабря: что нельзя делать в этот день

Наши предки в этот день особенно внимательно наблюдали за погодой, чтобы понять, какой будет грядущая зима. Так, если верхушки деревьев становились розовыми, сезон будет мягким.

Красная луна обещала снегопады, а тучи, спрятавшие солнце, предрекали ураганный ветер.

6 декабря у хозяек было принято печь булочки, а после устраивать гуляния. Прадедушки в этот день начинали плести лапти.

Также в этот день готовили пироги, играли и гадали на возвращение мужчин со службы и на суженого.

Вечером было принято собираться всей семьей за столом, на встречу также звали соседей и друзей.

Были и такие дела, от которых следовало отказаться. Так, нельзя было надевать новую или неудобную одежду, чтобы не навлечь на себя лишние хлопоты.

Девушкам запрещали есть еду, приготовленную дома, – так они могли на год лишиться возможности выйти замуж.

Не стоило избегать ухода за волосами. Верили, что судьба может стать такой же запутанной, как не расчесанные волосы.

6 декабря не ели мясо и другие продукты животного происхождения.

Запрещалось громко разговаривать и много болтать.