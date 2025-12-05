Почему немодно «насыпать ногти» в конце предложения

Точка в конце сообщения - излишне "эмоциональный" знак - так считают 20% интернет-пользователей, показал опрос аналитиков медиахолдинга Rambler&Co. По результатам исследования также следует, что 10% респондентов воспринимают точку как выражение злобы или равнодушия, и еще 10% - как излишне официальный тон. Почему точка в сети стала иметь такое прочтение и при переписке ее не ставят в конце предложения, рассказал "РГ" известный лингвист, профессор РГГУ и НИУ ВШЭ Максим Кронгауз.

© Российская Газета

Филолог много писал про сетевой этикет и значимость знаков препинания при общении в сети. По его наблюдениям, люди в возрасте 20-25 лет не ставят точек, и дело не в безграмотности. Перед нами другой малоизученный феномен - письменная разговорная речь.

Еще несколько лет назад ученые заметили, как по-особенному точка взаимодействует со смайликами. Последние стали настолько привычными, что их отсутствие рождает мысли, что собеседник обижен или насторожен. Смайлик вытесняет точку, хотя хорошо сочетается с вопросительным знаком. Точка же уже как будто и не нужна, если в конце предложения поставить одну или несколько скобочек.

- По умолчанию точка внутри сообщения (если оно состоит из нескольких предложений) ставится, а вот в последнем предложении нет. В этой позиции так делают, чтобы подчеркнуть более официальный стиль. Этот знак препинания наполняется разными значениями, например торжественности, обиды и другими возможными причинами перехода с обиходного на официальный стиль, - прокомментировал лингвист.

Что же изменилось совсем недавно? Максим Кронгауз считает, что в соцсетях при переписке многие уже наигрались в избыточную эмоциональность и не ставят подряд десяток скобочек и восклицательных знаков.