Тайные женские клубы XIX века: что творилось за закрытыми дверями

Во второй половине XIX века в Европе, Российской империи и США начали появляться тайные сообщества, в которых состояли отнюдь не мужчины. Их участницами были женщины. О том, что происходило в этих клубах и почему они были так засекречены, читайте в материале «‎Рамблера».

США

Первые женские клубы появились в США в 1840–1860-х годах. Они представляли собой своего рода домашние кружки, что было популярным развлечением для женщин того времени, но фактически там занимались образованием и самоорганизацией. Женщины читали друг другу лекции, обменивались знаниями по истории, естественным наукам, политике и экономике, обучали грамотности тех, кто не имел доступа к образованию. Клубы были безопасным пространством, где можно было обсуждать темы, которые поднимать в светском обществе, да еще и в присутствии мужчин, было недопустимо.

Англия

В Англии в это же время развивались женские литературные и просветительские салоны. Официально они назывались частными собраниями и объединяли женщин, интересующихся общественными реформами и правовыми вопросами. Значительная часть встреч посвящалась обсуждению доступа к образованию, изменениям в брачном и имущественном законодательстве. Во многих городах власти относились к таким группам настороженно, поэтому женщины часто проводили встречи под видом швейных или благотворительных кружков, чтобы не привлекать внимания.

Франция

Во Франции женские клубы носили полуофициальный характер. В Париже середины XIX века существовали сообщества, где изучали современную философию, организовывали лекции и тематические обсуждения. Особое внимание уделялось медицинским темам: женскому здоровью, акушерству. Женщины обсуждали результаты научных исследований. Эти клубы пользовались популярностью, поскольку женщинам не позволяли поступать в медицинские институты.

Российская империя

В Российской империи формально они назывались «средами», «вечерами», «чтениями» или «кружками рукоделия». Однако современная историография показывают, что круг тем был гораздо шире: женщины изучали запрещенные к публичному чтению тексты, переводили иностранные книги, обсуждали общественное положение женщин, семейное право и возможности получения образования. Подобные группы существовали в Петербурге, Москве, Казани и Киеве. Участницами становились женщины разных сословий — от дворянок до будущих народниц, для которых эти клубы часто служили первым образовательным опытом.

Почему эти клубы были так важны?

Важной функцией клубов была взаимопомощь. В условиях ограниченных прав — невозможности свободно распоряжаться доходами, трудовых ограничений для замужних женщин и труднодостижимости развода — объединения собирали средства для тех, кто оказался в трудной ситуации. Помощь получали вдовы, женщины без поддержки семьи или те, кто стремился получить образование, но не мог оплатить обучение. Таким образом клубы становились социальной опорой.

Отдельное направление деятельности — образовательные программы, предшествовавшие появлению первых женских курсов. Многие объединения организовывали собственные лекционные циклы и приглашали врачей, преподавателей и переводчиков, готовых выступать перед женской аудиторией. Занятия часто проходили в частных квартирах, чтобы избежать внимания властей и критики со стороны мужчин.

Несмотря на закрытый формат, в деятельности клубов не было ничего незаконного. Их секретность объяснялась лишь тем, что сама идея женской независимости нарушала общественные нормы. В обществе, где женщина рассматривалась прежде всего как жена и мать, любое отклонение от этих ролей воспринималось как нечто подозрительное. Поэтому нередко создательниц таких клубов обвиняли во «вредном влиянии», «угрозе семейным ценностям» и «распространении радикальных идей».

К концу XIX века многие женские объединения, наконец, стали открытыми и получили официальный статус. В США возникли федерации женских клубов, в Европе — образовательные общества, в Российской империи — просветительские и благотворительные союзы. Однако именно закрытые группы середины века заложили основу для их появления.

