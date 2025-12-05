Благодаря какому подвигу появилась «Кантемировская» танковая дивизия

Во время Великой Отечественной войны психологическими методами воздействия на противника пользовались и вермахт и РККА. Так, немцы при бомбежке нередко использовали пустые дырявые бочки, которые во время падения издавали ужасающий рев. Аналогичный прием нашли в ответ и наши танкисты. Благодаря использованию специальных звуковых сирен они добивались эффекта внезапности и испуга, подавляя волю врага к сопротивлению.

© РИА Новости

Инициатива командира

Пионером в массовом применении этой тактики считается командующий 17-м танковым корпусом, а впоследствии маршал бронетанковых войск, Павел Полубояров. Летом 1942 года на Воронежском и Брянском фронтах по его инициативе на танки Т-34 стали устанавливать специальные сирены — ручные механические «ревуны», выпускавшиеся в то время.

Сигнал включали по команде в момент начала атаки или при глубоком прорыве вражеской обороны. Пронзительный вой, усиленный ревом моторов и грохотом боя, оказывал сильное психологическое воздействие. Генерал Павел Батов, ставший неоднократным свидетелем использования этого психологического приема, в своих воспоминаниях отмечал, что противник, застигнутый врасплох, часто впадал в панику, бросал оружие и сдавался в плен.

Успех под Кантемировкой

Одним из самых известных эпизодов применения «ревунов» стал штурм поселка Кантемировка на Среднем Дону в декабре 1942 года. Танки Полубоярова под оглушительный вой атаковали позиции итальянских союзников Германии. Впоследствии пленные итальянцы рассказывали о возникшей среди них панике. Ну а те, кому удалось благополучно бежать с поля боя, распускали слухи о «новом несокрушимом оружии», которое появилось у русских.

Та операция завершилась крупным успехом. В плен были взяты сотни солдат и офицеров, а корпус Полубоярова за героизм был преобразован в 4-й гвардейский Кантемировский танковый корпус, сохранивший это почетное наименование до наших дней.

Предшествующий опыт и развитие тактики

Надо сказать, что идея использования шумовых эффектов в бою не была абсолютно новой. Еще в 1941 году при обороне Одессы на самодельные бронетракторы НИ-1 («На испуг»), которые только имитировали бронетехнику, устанавливали сирены для психологического воздействия на румынские войска.

В дальнейшем практику переняли и другие соединения. Наибольший эффект она давала при ночных атаках, когда звук и внезапное включение фар дезориентировали противника. Например, при освобождении Киева в 1943 году войска под командованием маршала Павла Рыбалко успешно использовали этот метод в боях за район Святошино.

Ответ противника

Немецкие войска, оценив эффективность тактики, вскоре начали применять ее сами. В ходе боев на Правобережной Украине они неоднократно использовали сирены и яркий свет фар во время ночных танковых рейдов. По воспоминаниям генерал-лейтенанта Сергея Андрющенко, это сначала вызвало у некоторых советских бойцов «танкобоязнь». И с ней советское командование решило бороться.

Солдатам объяснили, что ночью танки более уязвимы, так как экипажи плохо видят местность. А потому бояться танков, даже если они шумят и светятся, как гирлянда, не следует. Необходимо наоборот воспользоваться уязвимостью противника. В войсках распространяли специальные памятки, рассказывали об опыте успешных бронебойщиков. В результате психологический эффект от немецких «воющих атак» был довольно быстро нивелирован.