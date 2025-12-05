Какое супероружие Советский Союз хотел купить у Теслы

В межвоенный период военные ведомства многих стран активно искали «супероружие», которое могли бы изменить характер будущих войн. Одно время едва ли не самой популярной идеей стали так называемые «лучи смерти». Речь о гипотетическом вооружении, способном дистанционно уничтожать технику или живую силу противника. Советский Союз, находившийся в ожидании нового мирового конфликта, проявлял серьезный интерес к подобным разработкам.

Оружие будущего

После Первой мировой войны, показавшей весь ужас применения химического оружия и опасность огнеметов, в обществе и прессе активно муссировались слухи об еще более разрушительном оружии следующей войны. Фантазий на тему, каким именно оно будет, хватало. Так в советской печати с 1920-х годов писалось об изобретениях вроде «луча смерти» англичанина Гринделя-Мэтьюса. Он, якобы, мог останавливать двигатели на расстоянии. Впрочем, это был не единственный вариант — свои версии «супероружия» разрабатывала едва ли не каждая европейская страна, а также и за океаном.

Разработка Теслы

В июле 1934 года мировую прессу облетела сенсация: знаменитый изобретатель Никола Тесла заявил, что создал оборонительное оружие невероятной мощности, способное уничтожать самолеты за сотни километров. Он оценил его, как свое важнейшее изобретение.

Будучи славянином и открыто проявляя симпатии к СССР, Тесла обратился в советское генеральное консульство в Нью-Йорке. Через наркома обороны Климента Ворошилова он предложил Советскому правительству купить секрет своего изобретения, утверждая, что хочет передать его стране, «единственно действительно борющейся за мир».

Сделка через «Амторг»

Несмотря на то, что Советы уже ни раз обжигались на подобных «разработках», на деле оказавшихся пшиком, предложение в этом раз было воспринято в Москве всерьез. Скорее всего, свою роль сыграла репутация Теслы, как величайшего гения. В 1935 году сделка была оформлена через советское торгпредство «Амторг». СССР выплатил Тесле 25 000 долларов (значительную по тем временам сумму) за полное описание устройства, подробные чертежи и спецификации.

Деньги за идею

Так как о «супероружии Теслы», примененном во Второй мировой, мы ничего не слышали, нетрудно догадаться, что оно «не заработало». Хотя теоретически это был вполне действенный проект. Изобретатель предложил что-то вроде электрической пушки, принцип действия которой основывался на ускорении микрочастиц (ртутных или вольфрамовых) до скоростей, близких к скорости света, с помощью мощного электростатического поля. Однако это была именно теоретическая концепция, не подкрепленная рабочими прототипами или конкретными инженерными решениями для ее реализации.

На практике проект Теслы оказался неосуществим с технической и энергетической точки зрения в 1930-е годы. Нет никаких свидетельств, что в СССР даже пытались построить эту установку. Откровенно говоря, даже сейчас с реализацией возникло бы немало сложностей. Известно, что Тесла рассылал аналогичные предложения и другим странам (США, Великобритании, Франции, Югославии), но нигде «лучи смерти» так и не были созданы.