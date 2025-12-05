РПЦ: Люди перечислят сигналы перед концом света
Среди признаков приближающегося конца света присутствует возвращение евреев на землю обетованную, что считается предвестием Второго пришествия Христа. Также это событие может означать начало Страшного суда, после которого праведники окажутся в небесном Иерусалиме.
К признакам конца времен также относится строительство третьего Иерусалимского храма. Его появление после двух разрушенных святынь рассматривают как значимый символ периода, который может предшествовать возвращению Христа. Этот образ часто встречается в религиозных текстах и толкованиях.
Также в церковной традиции говорится, что ослабление веры, снижение нравственной требовательности, рост безразличия и утрата способности к состраданию можно рассматривать как признаки внутреннего упадка. Согласно учению, постепенная пропажа любви и доброты демонстрирует, что человечество теряет духовные опоры, передает Dzen-канал «Святые места».
По данным журналистов, известный французский провидец Нострадамус предсказывал серьезные угрозы существованию человечества в конце 2025 года. В частности, он писал, что к концу года мир столкнется с масштабной эпидемией и глобальным военным конфликтом.