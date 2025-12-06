Аресты, пытки и расстрелы: как в СССР уничтожали неугодных жен партийной элиты

Жены советских вождей имели то, о чем даже не мечтали простые советские женщины: престижные должности, влияние в богемной среде, иностранные товары, привилегированные жилищные условия, возможность выезда за границу. Многие хотели водить с ними дружбу и стремились произвести на них впечатление. Тем более оглушительным было падение жен советской элиты, которые стали разменной монетой во внутрипартийной борьбе, либо же просто не понравились НКВД. Репрессиям подверглись супруги первых лиц государства Михаила Калинина и Вячеслава Молотова, маршалов Семена Буденного и Григория Кулика, помощника Иосифа Сталина. Женщины прошли лагеря и ссылки, пережили жестокие издевательства и насилие. Некоторых по надуманным обвинениям приговорили к высшей мере наказания. Как первые леди СССР становились бесправными зечками — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Революционерка в изгнании

Ольга Каменева (Бронштейн), жена председателя Моссовета Льва Каменева

Сестра Льва Троцкого вышла замуж за Льва Каменева, когда будущие советские вожди находились в эмиграции и еще даже не представляли, до каких высот им доведется вознестись. После революции вместе с Надеждой Крупской она работала в Наркомате просвещения, где возглавляла управление театров и активно проводила линию их большевизации. Это не нравилось наркому Анатолию Луначарскому, стороннику более умеренного подхода. С согласия Ленина он уволил Каменеву в 1920 году.

О ней хватало критических отзывов. Говорили, что Каменева пыталась играть в аристократку, устроила у себя литературный салон, как было модно при старом режиме. Современники вспоминали о ней как о самодовольной и ограниченной женщине. В середине 1920-х отношения Каменевых резко охладели и вскоре закончились. Лев Борисович нашел себе другую, что, впрочем, не помешало Ольге Давидовне делать успешную карьеру — в 1925 году она становится первым председателем Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС). Через эту организацию осуществлялась внешняя пропаганда и связь с иностранцами в СССР.

Имея среди ближайших родственников сразу двух противников Сталина, ей сложно было избежать неприятностей, когда сначала над Троцким, а затем и над Каменевым сгустились тучи. И пусть они уже были в разводе, этот факт ей не помог. Пытаясь удержать свое положение, Каменева воздерживалась от оппозиционной деятельности, но и это ей не помогло.

В 1935 году Каменеву выслали в Ташкент, а после Первого московского процесса, на котором осудили ее экс-супруга и Григория Зиновьева, арестовали вместе с двумя детьми.

Много лет бывшая глава ВОКС провела в лагерях и тюрьмах. Тем временем расстреляли обоих ее сыновей, а в Мексике Рамон Меркадер смертельно ранил ледорубом ее брата Троцкого.

В сентябре 1941-го, когда немцы большими силами наступали на Орел, Каменеву казнили в числе других политических заключенных.

Прима с вязанкой дров

Ольга Михайлова, жена Маршала Советского Союза Семена Буденного

Знаменитый Семен Буденный был старше своей второй жены на 20 лет. Оперная певица Ольга Михайлова вела бурную жизнь, заводила романы на стороне и посещала иностранные посольства, чем привлекла внимание НКВД. В 1937-м солистку Большого театра арестовали прямо во время концерта — в платье, лакированных туфлях и газовом платке. Михайлову обвинили в шпионаже и попытке отравить маршала, следующие три года она просидела в одиночной камере в Бутырской тюрьме. Следствие вынудило женщину дать показания против Буденного, обманывая, что он уже в тюрьме и всячески ее изобличает.

Приму отправили за решетку на восемь лет, где она подвергалась издевательствам и насилию, потом добавили еще три года. Военачальник не пытался помочь ей, поскольку считал, что жены уже нет в живых. С 1948 года Михайлова находилась в ссылке в Енисейске Красноярского края. Но и там она обращала на себя внимание: ходила в платье, шляпе и перчатках до локтя, что резко контрастировало с местными жителями, облаченными в фуфайки. Михайлова делала маникюр и педикюр, всегда была накрашена и завита, носила заколку в виде большого голубого банта.

Помню, как Ольга Стефановна, измученная, похудевшая, в длинном пальто, подпоясанном веревкой, тащила вязанку дров на третий этаж, — свидетельствовала одна из жительниц Енисейска. — Ей надо было натопить до восьми печей. Никто не знал, что это жена Буденного.

Михайлова хотела преподавать французский язык, но учительницей ее не взяли, испугавшись судимости. Бывшей звезде эстрады пришлось трудиться в школе сторожем-уборщицей.

После многих лет тяжелой жизни у Михайловой начало развиваться психическое расстройство. И только в 1956 году ее освободили при помощи Буденного, который во время отсутствия законной супруги женился на ее двоюродной сестре.

Михайлова вернулась в Москву одинокая и тяжело больная. Маршал не отрекся от нее и содержал до конца дней.

Жена, за которую дали маршала

Кира Симонич, супруга видного военачальника Григория Кулика

Приятель Сталина по Гражданской войне Григорий Кулик никак не мог выбрать себе жену, которая понравилась бы ЦК партии. Его первая избранница оказалась дочерью кулака, и бравый военный получил выговор за «контрреволюционную связь с мироедом». В 1932-м Кулик женился на Кире Симонич, которая ушла к нему от законного мужа. И вновь промашка: ее отец, обрусевший серб, был видным представителем дворянства, служил в царской разведке и закончил свои дни в застенках ВЧК во время Гражданской войны, тогда как мать и две сестры эмигрировали из Советской России.

В поле зрения органов госбезопасности Симонич попала еще до знакомства с Куликом — чекистам не нравилось, что она вела свободный образ жизни и общалась с иностранцами. В апреле 1940 года Сталин попросил своего давнего знакомого развестись с женой, подозревавшейся в шпионаже в пользу фашистской Италии.

В один из дней женщина вышла из дома и пропала навсегда — ее расстреляли на Лубянке без суда и следствия. Причем сам военачальник, скорее всего, ничего не знал о ее судьбе. Два дня спустя Кулику в качестве «компенсации» присвоили звание Маршала Советского Союза.

Это мне за жену дали, — вздыхал Кулик. — Чтобы не шебуршился

Впрочем, горевал маршал недолго и уже через полгода женился на школьной подруге своей дочери, которая была младше его на 32 года.

Первая леди Абхазии

Сария Лакоба, супруга руководителя Абхазской АССР Нестора Лакобы

Сарию Лакоба описывали как девушку редкой красоты — стройную брюнетку с большими карими глазами и обворожительной улыбкой. Голос у нее был нежный и певучий, походка — легкая.

«Первая леди Абхазии была ориентиром для жен наркомов маленькой республики, — отмечала жена ее младшего брата Адиле Аббас-оглы, прожившая 100 лет. — К ее мнению прислушивались, с нее брали пример в поступках, в умении одеваться, вести себя в обществе. Для Сарии была характерна дореволюционная культура поведения, что поражало высоких гостей из Москвы, не ожидавших увидеть ничего подобного в "полудикой" Абхазии».

Нестор Лакоба, которого Сталин называл своим близким другом, неожиданно умер 28 декабря 1936 года после обеда в Тбилиси у первого секретаря ЦК КП Грузии Лаврентия Берии, с которым они не ладили, но вроде бы собирались помириться. В причину смерти многие тогда не поверили, шептались, что коварный хозяин избавился от соперника.

Когда объявили, что Лакоба скончался от «грудной жабы» (сердечного приступа), Сария закричала на всю улицу:

«Он не погиб, его Берия убил!»

В 1937 году Лакобу посмертно объявили врагом народа из-за того, что восемью годами ранее он помог Троцкому бежать из Сухума в Турцию, а его вдову арестовали. Однако на требования следователей признать мужа предателем, готовившим покушение на Сталина, она отвечала неизменным отказом. Тогда следователи прибегли к жестоким пыткам.

«Бригада по репрессиям из пяти человек выматывала ежедневно духовные и физические силы Сарии (выкрутили руки, выбили челюсть, пороли шомполами, плетками толщиной в руку с проволочными наконечниками, сажали в каменный мешок и карцер с водой и крысами, в смертную), — свидетельствовала впоследствии ее сокамерница. — Сария не видела конца мучениям и издевательствам».

По мнению писателя Фазиля Искандера, репрессии в Абхазии проходили с особой жестокостью, вероятно, из-за личного отношения Берии к этой республике и ее лидеру.

Не проходило дня, чтобы над Сарией не издевались. Следователь бросал ее на пол и избивал сапогами. На допросах присутствовал и Берия. Мучители по-прежнему требовали признаться в том, что Лакоба готовил заговор против Сталина. Интересовала их и судьба архива бывшего руководителя Абхазии. Сария все отрицала, отказывалась давать показания. Тогда на ее глазах начали пытать братьев и сына Рауфа.

«Она оказалась единственным человеком из известных людей, которая не сдалась», — говорил Искандер в 2004 году.

Несмотря на выпавшие на долю Сарии испытания, она так и не оговорила ни покойного мужа, ни кого-либо из своих родственников.

«Это женщина величайшего духа. Ее вбрасывали без сознания в камеру, об этом есть свидетельства и грузинских женщин, с которыми она сидела. В конце концов она с ума сошла от пыток и умерла в тюремной больнице», – Фазиль Искандер, писатель.

Всесоюзная старостиха

Екатерина Калинина (Лорберг), супруга председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Калинина

Формальный глава Советского государства Михаил Калинин, в честь которого назван город Калининград, был женат на эстонке, вполне разделявшей политические взгляды мужа. До революции она как супруга декабриста отправилась с ним в ссылку в Сибирь, в 1920-е боролась с неграмотностью на Кавказе, в начале 1930-х работала директором совхоза и, наконец, получила назначение в Верховный суд РСФСР.

Калинина болезненно переживала происходившую на ее глазах чистку старых большевиков и однажды, беседуя со стенографисткой своего мужа, помянула Сталина недобрым словом, о чем ему донесли во всех подробностях: что было сказано, в каком тоне. Сам Калинин едва ли участвовал в этих посиделках.

Весной 1938 года арестовали племянника женщины Михаила Лорберга — его обвинили в шпионаже и контрреволюционной деятельности и через год приговорили к высшей мере. Затем пришел черед самой Екатерины.

23 октября 1938 года жене всесоюзного старосты позвонили по телефону в Кремль и пригласили то ли в ателье на примерку нового платья, то ли в магазин для просмотра мебели. Около памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в ее машину неожиданно подсел сотрудник НКВД. Калинину доставили на Лубянку и поместили в одиночную камеру. Ночью вызвали на допрос, где в грубой форме предъявили обвинение в антисоветской деятельности, шпионаже, связях с троцкистами и правыми. От Калининой требовали признаний, но она отказалась себя оклеветать.

«Следователь мне прямо заявил, что все равно меня заставят дать показания о шпионской работе, и для этого органы НКВД располагают достаточными средствами», – из воспоминаний Екатерины Калининой.

Старик Калинин едва ли мог чем-либо помочь своей супруге. Он уже ослаб здоровьем, к тому же попал в глубокую опалу после того, как отказался санкционировать приговор группе старых большевиков.

Ночные допросы Калининой продолжались полтора месяца. Помимо прочего, арестантку принуждали рассказать о связях ее высокопоставленного мужа, раскрыть, где он хранит служебные документы, с кем ведет переписку и о чем беседует со своими посетителями. Калинина неизменно отвечала, что ничего компрометирующего сообщить не может.

В ходе следствия проводилась и очная ставка с той самой стенографисткой, которая оговорила себя и теперь топила супругу своего шефа.

«Квартира Калининой была своего рода салоном, где собирались враждебные линии партии люди, где открыто критиковалась политика партии, проводимая партией коллективизация», — утверждала она.

В ответ Екатерина лишь пожимала плечами и называла все вышесказанное ложью.

Согласно данным историка Михаила Одинцова, приведенным в книге «Михаил Иванович Калинин — президент Страны Советов», вышедшей в 2025 году, в декабре 1938-го женщину перевели в одиночку Лефортовской тюрьмы, где ее допрашивал сам Берия. Нарком требовал конкретики — с кем работала и в пользу какого государства шпионила. Поскольку Калинина продолжала упорно молчать, Берия приказал женщине-следователю избить заключенную.

Екатерину Ивановну осудили на 15 лет лагерей. Ввиду ослабленного здоровья ее распределили вести хозяйство в тюремной бане, что было несомненно легче, чем работать с кайлом.

9 мая 1945 года Калинина обратилась к Сталину с письмом о помиловании, умоляя вождя простить ей ее ошибки и проступки, якобы совершенные «не из сознательной враждебности, а из-за непонимания обстановки». Уже в июне, незадолго до кончины Калинина, ее действительно помиловали и освободили. Последующие годы ушли на реабилитацию — в конце концов было установлено, что она не вела антисоветскую деятельность. Полная реабилитация жены «президента СССР» состоялась лишь в 1953 году. Никита Хрущев лично принес ей партбилет и распорядился о возвращении семье госдачи. Калинина дожила до 22 декабря 1960 года.

Исчезнувшая

Бронислава Металликова-Поскребышева, супруга многолетнего помощника Сталина Александра Поскребышева

В первой половине 1930-х врач-эндокринолог откликнулась на ухаживания Александра Поскребышева, верного помощника Сталина, и вышла за него замуж — для обоих это был второй брак. Примерно тогда же Бронислава вместе с братом, видным московским хирургом, посетила медицинскую конференцию в Париже, где встретилась с сыном опального Троцкого. Впоследствии этот факт послужил основанием для ареста Михаила Металликова, занявшего к тому времени высокий пост в Наркомате здравоохранения СССР.

Бронислава пыталась помочь брату, для чего ходила к Берии на Лубянку, но в итоге бесследно исчезла сама. «Я с бабушкой обошла все тюрьмы, и везде нам отвечали, что Бронислава Соломоновна в списках заключенных не значится», — рассказывала ее племянница Марина.

Скорее всего, ее арестовали в апреле 1939 года за «участие в контрреволюционной террористической организации», а осенью 1941-го, при подходе немцев к Москве, расстреляли.

Поскребышев старался спасти жену, но оказался бессилен. Увидев, как страдает его помощник, Сталин рассмеялся: «В чем дело? Тебе нужна баба? Мы тебе найдем». Вскоре в квартиру Поскребышева прислали женщину для ведения хозяйства.

Позднее вдовец женился третьим браком на Екатерине Зиминой, которая родила ему дочь.

Дочь еврейского народа

Полина Жемчужина, жена наркома/министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова

Будущую супругу Молотова при рождении звали Перл Карповская. Ее сестра и брат после революции эмигрировали из России, сама же она вступила в партию, активно участвовала в Гражданской войне. Для ведения подпольной работы на Украине девушка сделала документы на имя Полины Жемчужиной, под которым позже и вошла в историю.

В 1921 году она вышла замуж за секретаря ЦК РКП(б) Вячеслава Молотова и стала близкой подругой Надежды Аллилуевой, супруги Сталина. В 1930-е Жемчужина — директор парфюмерной фабрики, возглавляет парфюмерно-косметическую промышленность. В конце десятилетия жена главы советского правительства сама становится министром — ей вверили Наркомат рыбной промышленности СССР.

Жемчужина покровительствовала еврейской художественной интеллигенции, а начиная с 1942 года, активно участвовала в деятельности Еврейского антифашистского комитета (ЕАК), который собирал для СССР деньги на войну с Гитлером у еврейских общин и организаций, прежде всего, в США. После Великой Отечественной войны необходимость в ЕАК отпала, на его руководителей обрушились репрессии. Под особое наблюдение попала и Жемчужина. От арестованных требовали показаний о том, как супруга сталинского министра ездит на службы в московскую синагогу и как там себя ведет.

До ее прихода служба в синагоге не начиналась, несмотря на истечение времени, назначенного для начала молебствия очевидцы.

В 1948 году глава МИД СССР Молотов устроил прием для иностранных послов. Пришла туда и уроженка Киева Голда Меир, представлявшая только что провозглашенное государство Израиль. Жемчужина обратилась к ней на идише:

«Я дочь еврейского народа», — и затем имела продолжительную беседу.

29 января 1949 года супругу министра арестовали по обвинению в преступной связи с еврейскими националистами. А через два месяца самого Молотова, и так пребывавшего в опале у Сталина, сняли с поста, он утратил большую часть своего влияния. 29 декабря того же года Жемчужину приговорили к пяти годам ссылки в Казахстан за национализм и антисоветскую агитацию.

Авторитета Молотова не хватило, чтобы повлиять на ситуацию. Но он расторг брак с Полиной, чтобы обезопасить других родственников.

«Можно подумать, что Молотов мог пойти к Сталину и, стукнув кулаком по столу, поставить ультиматум, потребовать: "Или я, или она!" — Вячеслав Никонов, написавший книгу о своей бабушке. — В этом случае, конечно, их бы обоих на свете не было, и мне не выпал бы шанс появиться на свет».

Однако после смерти Сталина Молотов первым же делом потребовал от Берии «вернуть Полину», и тот, желая добиться его расположения, охотно выполнил просьбу. При освобождении Жемчужиной Берия даже сказал ей:

«Ты, Полина, — героиня».

Оказавшись дома, женщина около полугода приходила в себя, лечась от болезней и пытаясь забыть тюремные пытки. Ее усердно откармливали и выхаживали.

Жемчужина прожила с Молотовым еще почти 17 лет, стала свидетельницей его оглушительного падения в результате конфликта с Хрущевым, опалы и забвения. До своей смерти 1 мая 1970 года революционерка оставалась убежденной сталинисткой, не сомневавшейся, что ее страдания — дело рук коварного окружения вождя, которого нагло обманывали.