«Титаник не утонул»: самая невероятная версия гибели легендарного лайнера

Море — стихия суровая и непредсказуемая, и неудивительно, что среди моряков так сильны суеверия. Некоторые суда словно рождались под несчастливой звездой, а их истории обросли легендами о мистическом проклятии.

© Общественное достояние

«Шарнхорст»: Немецкий линкор, начавший с трагедии

Злой рок преследовал этот немецкий линейный крейсер с момента спуска на воду в 1936 году. Ещё на стапелях он неожиданно сорвался, убив 61 рабочего. Его служба продолжилась чередой столкновений и аварий, в каждой из которых гибли люди. В 1943 году в бою у Нордкапа «Шарнхорст» был отправлен на дно британской эскадрой, унеся с собой жизни почти всего экипажа — 1932 моряков.

«Уильям Д. Портер»: Эсминец-неудачник, едва не убивший президента

Американский эсминец «Вилли Ди» вошёл в историю как самый несчастливый корабль ВМС США. Его первая же миссия — охрана линкора «Айова», на котором президент Рузвельт плыл на Тегеранскую конференцию — обернулась фарсом. По ошибке торпедист корабля выстрелил боевой торпедой прямо в президентское судно. Рузвельта спасли лишь экстренный манёвр и предупреждение по радио. Экипаж арестовали, а корабль нарекли «врагом №1».

Но его злоключения не закончились: «Вилли Ди» случайно обстрелял штаб на острове, по ошибке сбивал американские самолёты. Его карьера завершилась в 1945 году у Окинавы, когда подбитый им японский самолёт, падая, взорвался рядом с бортом, отправив «невезучего» эсминец на дно.

«Титаник»

Существует версия, что в крушении легендарного «Титаника» виновато так называемое «проклятие фараонов». Дело в том, что злополучное судно перевозило в Нью-Йорк мумию древнеегипетской жрицы, принадлежавшую лорду Кентервиллу. Говорят, в изголовье ее находилась статуэтка египетского бога смерти Осириса с надписью: «Восстань из пепла, и пусть взор твой поразит тех, кто встанет у тебя на пути»…

А исследователи Робин Гарднер и историк Дан Ван дер Ват пришли к заключению, что на самом деле вместо «Титаника» погибло совсем другое судно.

«Олимпик» являлся практически близнецом «Титаника»: оба сошли почти в одно и то же время с одних верфей. Но с самого начала корабль буквально преследовал злой рок. Едва будучи спущенным на воду 20 октября 1910 года, он врезался в дамбу. Хозяину судна Брюсу Исмею и владельцу верфей «Харленд энд Уолф» лорду Пирри пришлось выложить кругленькую сумму за нанесенный ущерб и ремонт.

Ни одно плавание «Олимпика» не обходилось без аварий. Страховые компании уже отказывались иметь с ним дело. И тогда Исмею и Пирри пришла в голову «гениальная» идея: а что если отправить «Олимпик» в круиз по Атлантическому океану под именем «Титаника»? А когда он потонет, судовладельцы получат крупную страховку – более 50 миллионов фунтов стерлингов!

А как же люди? Казалось, заговорщики все предусмотрели. Экипаж и пассажиров должно было подобрать другое судно, якобы случайно оказавшееся в районе катастрофы. Однако «спасательному» кораблю во избежание подозрений предстояло отчалить из порта только через неделю после отплытия «Титаника». А тот пошел ко дну уже через три дня…

«Вяйнемейнен»

Длина финского броненосца «Вяйнемейнен» составляла около 100 метров, водоизмещение – 3 тысячи тонн. В 1939 году во время войны между СССР и Финляндией судно в районе военно-морской базы Ханко атаковали сразу три советских бомбардировщика. Но все атаки оказались безуспешными. Позднее в отчете написали, что «из-за большой высоты бомбометания цель не была поражена».

Через три дня на атаку броненосца устремились уже целых 30 советских самолетов. Хотя за штурвалами их сидели опытные летчики, ни одна бомба снова не попала в «Вяйнемейнен». Все заряды ушли в воду…

Пошли слухи, что «Вяйнеймейнен» - заговоренный. Следующая попытка потопить его была осуществлена уже в начале Великой Отечественной войны. В операции приняли участие 132 военных самолета. На корабль было сброшено более 30 бомб, каждая массой не менее тонны. Летчики с удовлетворением наблюдали, как судно накренилось, перевернулось и пошло ко дну. Однако радовались они рано: через какое-то время воздушная разведка донесла, что «Вяйнеймейнен» невредим! Ужасная ошибка: советские пилоты приняли за него крейсер финской ПВО «Ниобе»!

В 1947 году СССР смог выкупить легендарный броненосец у Финляндии. Ему сменили название на «Выборг». Под ним он так и проплавал в составе советского Военно-Морского Флота, пока не был списан «по возрасту».