У кого на Второй мировой войне были самые надежные каски

Интерес к деталям Второй мировой войны только растёт. Особое внимание привлекают прямые сравнения: чьи танки были быстрее, чьи винтовки надёжнее, чьё обмундирование практичнее. Но одно из самых важных сравнений — каска против каски — имело не теоретический, а сугубо практический смысл. И ответ на вопрос «чей шлем был лучше?» дали не современные историки, а суровая реальность 1943 года.

В разгар самых ожесточённых боёв Специальная Комиссия Главного интендантского управления Красной армии провела уникальное исследование. Его цель была проста и страшна: выяснить, какая каска действительно может спасти жизнь солдату под пулями и осколками. На кону были тысячи жизней.

Советские шлемы на пути к СШ-40

Советский шлем прошёл тернистый путь до совершенства. Первый советский шлем-каска СШ-36 был принят к использованию в 1936 году, но в ходе разработок были обнаружены все его недостатки и недоработки. В частности, сталь для их изготовления была достаточно хрупкой, а пулестойкость каски - недостаточной. Шлем доработали до модели СШ-39, соответственно, 1939 года выпуска. Ее "забраковала" финская война. С теплым головным убором носить такую каску было невозможно, а подшлемник не выполнял функции энергосбережения. В результате чего был получен большой процент обморожений мягких тканей головы военных. В 1940 году был создан модернизированный СШ-40, но, учитывая, что его производство было недостаточно широким, на вооружение во время войны поступали все три модели.

Немецкие шлемы

В нацистской Германии выбор касок был гораздо более широким. Самыми передовыми и преобладающими в экипировке бойцов были шлемы моделей М35 и М40. Внешне каски напоминали модели времен Первой мировой, но имели укороченные козырек и поля, уменьшенную массу и модифицированные втулки вентиляции. После того, как планы молниеносной войны Германии против СССР были сорваны, бюджет военных действий был существенно пересмотрен и было налажено производство технологичных М42 из упрощенного состава стали.

В СССР тоже ощущался дефицит ресурсов и были попытки модификации стали для изготовления касок. В этой связи с 1942 года были выпущены каски И1 и И2 с пониженным содержанием никеля. Как только угроза захвата территорий с запасами природных ресурсов миновала, было решено вернуться к прежнему составу стали для изготовления защитных шлемов.

Все вышеуказанные модели и протестировала в своих исследованиях Специальная Комиссия. Основные критерии, по которым проводились испытания: состав и материалы, огнестойкость при воздействии пуль огнестрельного оружия и осколочных зарядов на различных, включая близкие, расстояния.

Эксперимент предполагал обстрел касок из револьвера системы Наган с 10 метров, из винтовки Мосина с 0.7-1 км, пистолет-пулемета Шпагина - с расстояния 115 м, минометному обстрелу и взрывам осколочных гранат. Оказалось, что самой стойкой по всем критериям стала советская каска СШ-40. Показатели ее пробития были в три раза ниже, чем у моделей немецких шлемов. Однако, процент брака в производстве в связи с военными условиями (на предприятиях обороны трудились старики, подростки) несколько снижал эффективность экипировки. По результатам исследования постановили снижать процент брака, продолжить поиски оптимальной формулы марки стали и упростить производственный процесс изготовления касок.