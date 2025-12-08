Женщина пожаловалась на секс с мужем старше ее на 14 лет

40-летняя женщина, называющая себя Фрейей, рассказала об интимной жизни с 54-летним мужем. Ее историей делится Metro.

Фрейя состоит в отношениях с Джейком (имя изменено) уже 18 лет. Женщина призналась, что последнее время ее не устраивает секс с мужем, который старше нее на 14 лет. Она объяснила, что ее либидо всегда было выше, чем у Джейка. Но последнее время и его сексуальное желание стало уменьшаться.

Не способствует их интимной жизни и работа мужчины: он часто не бывает дома по ночам. По словам Фрейи, она нередко попадает в ситуации, когда только начинает испытывать возбуждение, а Джейку уже нужно уходить. Женщина пожаловалась, что из-за этого они могут не заниматься сексом неделями.

При этом мужчина продолжает говорить Фрейе, какая она сексуальная. Долгие недели без секса они стараются компенсировать несколькими половыми актами в свободные дни. Но это раздражает Фрейю.

Женщина рассказала, что перед свадьбой они договорились с Джеком о возможности иметь любовников. Причем предложил это именно мужчина.

«Он хотел убедиться, что я счастлива и довольна. Мое счастье всегда было его главным приоритетом, и это мило», — отметила Фрейя.

Однако, как признается женщина, она не уверена, что воспользуется этой возможностью. Ей кажется, что лучше заниматься отличным сексом, но редко, чем самым обычным, но часто.

