Встреча на Эльбе: чем советские солдаты поразили американцев

Историческое рукопожатие на Эльбе 25 апреля 1945 года было не просто военной операцией. Для простых солдат это стала первая реальная встреча с загадочным союзником — советским солдатом. И эта встреча породила шквал взаимного удивления, который освещала вся американская пресса. Какими же они были, эти красноармейцы, в глазах своих американских «коллег»?

Неожиданные полиглоты

Первым шоком для американцев стал английский язык. Корреспондент The New Yorker, присутствовавший при встречах, с изумлением отмечал, что многие русские солдаты говорили по-английски, причём «с вполне приличным произношением». Причина крылась в довоенной советской кампании «Иностранный — в массы», когда изучение языков в школах стало повсеместным. Для тех, кто не знал языка, универсальным словом стало «студебеккер» — название любимого грузовика, которое у красноармейцев заменяло «окей» или «хорошо».

Кулинарный шок

Русская кухня произвела фурор. Густой, наваристый борщ с мясом и овощами американские солдаты противопоставляли своей армейской «лиловатой похлёбке». Генерал Глеб Бакланов вспоминал, как союзники восхищались и сибирскими пельменями, заявляя, что «лучшей еды на свете не встречали». Удивил их и ритуал чаепития — с сахаром «вприкуску», который держали в зубах.

Менялы

Красноармейцы, отмечали заокеанские союзники, готовы были меняться всем, чем угодно, а порой и просто дарили американцам приглянувшиеся им вещи. Особенно практиковали советские бойцы обмен по принципу "махнем не глядя".

Сами солдаты армии США проявляли интерес к звездочкам с погон и с пилоток, а также к пуговицам. Из рук в руки передавались даже часы и портсигары. Впрочем, в разгар дружеских застолий, американцы иногда сами отрывали с мундиров бойцов Красной армии понравившиеся им аксессуары.

Party like a Russian

Русские умеют не только хорошо воевать, но и как следует веселиться, говорили американцы. Совместные посиделки с красноармейцами бойцы армии США, кажется, запомнили навсегда.

Так, Билл Шанк вспоминал, что русские очень любили петь и танцевать, отменно играли на балалайке. Красноармеец Петр Саган отмечал, что больше всего американцев поразила лезгинка, которую станцевал один из грузин. Восхищались наши союзники и украинским гопаком.

От простых советских солдат не отставал и высший офицерский состав. Возглавлявший 12-ю армейскую группировку генерал Омар Брэдли в своем дневнике писал, что командиры Красной армии встречали американцев весело и шумно, с большим количеством водки и неиссякаемыми тостами за Победу.

Особенно запомнилась нашим заокеанским союзникам ночь с 8 на 9 мая. После подписания капитуляции Германии русские организовали грандиозный банкет. Георгий Жуков, вспоминали американцы, покорил всех "огненным танцем", а Василий Чуйков лихо исполнил переднее сальто. И все это после двух литров водки!

Боязнь прививок

Красноармейцы, удивлялись американцы, спокойно относились к ранениям, но как огня боялись прививок от столбняка и тифа. Поражались союзники и уровнем гигиены в советской армии, отмечая, что бойцы Красной армии часто моются и поддерживают места своего расположения в чистоте и порядке. Посещение бани, говорили американцы, для красноармейцев сродни национально забаве.

Фронтовые сто грамм

Красноармеец, писал New Yorker обладал "великолепной способностью поглощать крепкие напитки". Американцы, в большинстве своем приходившие на встречу с союзниками с пустыми руками, поражались тому, что советские бойцы всегда приносили с собой фронтовые сто грамм.

Участник встречи на Эльбе Делберт Филпотт вспоминал, что после того, как русские выпили водку, они предложили американцам посоревноваться в стрельбе по пустым бутылкам.

Религиозность

О том, что в СССР на государственном уровне проводится антирелигиозная политика в США в те годы знал любой мало-мальски образованный человек. Не были исключением и военнослужащие.

Тем удивительнее было для американцев увидеть крестики на шеях у некоторых красноармейцев. С собой советские бойцы носили и карманные иконки, а также написанные от руки молитвы.