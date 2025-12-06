Балкенкройц: что на самом деле означает крест на немецкой бронетехнике

Чёрный крест в белой окантовке на бортах немецких танков и самолётов Второй мировой войны — один из самых узнаваемых символов той эпохи. Это балкенкройц (Balkenkreuz) — «балочный крест». Но его путь к броне «Тигров» и фюзеляжам «Мессершмиттов» начался не в 1939 году, а гораздо раньше.

Рождение знака

Название «балочный крест» происходит от немецкого слова Balken (балка, перекладина). Легенда о «балканском кресте» — не более чем миф.

Впервые этот символ официально появился в 1918 году на самолётах кайзеровских ВВС, сменив более сложный «лапчатый» крест. Новый знак был проще, заметнее в воздухе и отдалённо напоминал форму высшей военной награды — Железного креста.

После поражения в Первой мировой войне и долгого забвения балкенкройц вернулся в 1935 году с созданием Люфтваффе. Новые власти установили чёткий стандарт: пропорции креста, ширина белой окантовки. Интересно, что его вид немного менялся в зависимости от места нанесения: на крыльях самолёта он был уже, на фюзеляже — шире. С 1936 года он стал основным тактическим знаком не только авиации, но и всех сухопутных сил Вермахта, перекочевав на башни танков и броню автомобилей.

Всё новое – хорошо забытое старое

Примерно такой же опознавательный знак использовали рыцари Тевтонского духовного ордена в 1190 году. Тогда во главе объединения стоял король Германии и император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса, который и стал автором доктрины «Натиск на Восток». Гитлер был убеждён, что является правопреемником Тевтонских рыцарей, а поэтому просто обязан завершить то, что его предшественникам сделать не удалось.

Не исключено, что крест Святого Николая, очертания которого также можно разглядеть в балкенройце, заинтересовал Гитлера из-за его семантического значения – «от края до края» или «от предела до предела». Идеолог нацизма ставил перед собой довольно амбициозные цели, о которых должны были напоминать и визуальные решения.

Но существует и другая версия. Так, согласно ей, Гитлер приказал изображать на военной технике Вермахта кресты Святого Николая в знак признательности Кириллу Романову, которого многие признавали российским императором в изгнании Кириллом I. На поддержку нацистов Кирилл Владимирович жертвовал довольно внушительные суммы, о чём фюрер, конечно же, помнил.