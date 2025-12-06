На каких территориях СССР за 100 лет полностью изменилось население

Границы и этническая картина современных государств Восточной Европы во многом являются результатом масштабных геополитических сдвигов середины XX века. Присоединение западных территорий к СССР в 1939-1940 годах, а затем демографические последствия Второй мировой войны кардинально изменили культурный ландшафт целых регионов.

Западная Украина

До 1939 года земли, ныне составляющие Львовскую и Черновицкую области Украины, входили в состав других государств: Восточная Галиция принадлежала Польше, а Северная Буковина — Румынии.

Львов: Накануне советского вхождения этническая картина города радикально отличалась от современной. По данным переписи, большинство населения говорило на польском (около 63%), значительную часть составляли евреи (около 24%). Украинцы, преобладавшие в окружающих сельских районах, в самом городе были меньшинством (менее 8%).

Черновцы (Черновицы): В этом городе, бывшем одним из центров еврейской культуры в Австро-Венгрии, евреи также составляли почти половину населения до Первой мировой войны.

Трагедии Второй мировой войны — Холокост, послевоенное переселение поляков в новые границы Польши (так называемая «репатриация»), а также политика советской власти — привели к радикальным изменениям. К 1959 году, согласно всесоюзной переписи, этнический состав этих регионов стал преимущественно украинским и русским. Польское и еврейское население сократилось до минимальных долей процента.

Вильнюс

История Вильнюса — наглядный пример «блуждающей» столицы. Хотя город был историческим центром Великого княжества Литовского, к XX веку он стал многонациональным центром с преобладанием польской и еврейской культур.

Однако после вхождения в состав России этот город перестал быть литовским. Этнический состав его сильно менялся на протяжении всего XIX века: в 1864 году большинством были белорусы (39%), в 1897-м — евреи (40%) и поляки (20%), в 1909-м — поляки (37%) и евреи (36%).

В 1918 году Литва вышла из состава России и стала независимой республикой, город Вильно стал ее столицей. Но уже в 1919 году Польша совершила военную операцию и присоединила к себе этот преимущественно польский город. Когда советская Литва (получившая Вильно обратно из рук Советского Союза, который отобрал его у Польши) была освобождена от нацистов, в Вильно проживало более 70% поляков, еврейское население города нацисты существенно сократили. Но советская власть занялась принудительной "репатриацией" поляков в Польшу, поэтому советский Вильнюс вскоре начал становиться все более и более литовским. Так, в 1970 году литовцев в городе проживало уже 42,8%.

Кубань

В дореволюционной России немало кубанцев идентифицировали себя как украинцев. Они образовывали "Малиновый клин", со всех сторон окруженный русскими деревнями. Украинцы на Кубани — это потомки воинов Войска Верных Запорожцев, которое было создано из украинских казаков после ликвидации Запорожской Сечи. Когда Запорожье — территория, население которой вело совершенно особенный образ жизни, вошло в состав Малороссии, это стало сильным ударом по казачеству.

Часть казаков ушли в Турцию и Крымское ханство, но некоторые решили продолжить служить России и по императорскому дозволению переехали на Кубань, где занялись защитой южных рубежей нашего государства от турок. По переписи населения 1897 года украинцы в Кубанской области составляли почти половину населения. По данным 1882 года, 46,8% жителей Кубанской области принадлежали к украинцам. Тогда как на долю русских приходился 41%. Украинцы проживали достаточно компактно — почти половина всех украинцев Кубани жила в Ейском и Темрюкском районах Кубанской области, также украинцев было больше, чем русских, в Екатеринодаре.

По данным переписи 1926 года, в четырёх округах Северо-Кавказского края – Кубанском, Армавирском, Майкопском и Черноморском - количество украинского населения достигало 50,3%. Доля русских в 1926 году была значительно ниже. В Кубанском и Черноморском они составляли до 33% населения, тогда как в Армавирском и Майкопском русские численно доминировали (59,54%).

Однако перепись 1939 года зафиксировала, что количество украинцев на Кубани сократилось почти на 90% и на столько же возросло количество русских. И как нам думается, вся эта масса украинцев Кубань не покидала, просто почти все они в ходе очередной переписи предпочли записаться русскими. Более того, назвать их чистыми украинцами в середине XX века было уже очень сложно. За время почти 200-летней жизни бок о бок с русскими этнические границы практически стерлись.

Большинство населения Кубани говорило на суржике — диалекте, который сложно отнести к украинскому или русскому языку. Русские и украинцы свободно вступали в браки, учились в одних школах, ходили в одни церкви, вели одно хозяйство. Кроме того, украинцы Кубани почти не взаимодействовали с украинцами Украины — Кубань не граничила ни с какими преимущественно украинскими регионами. Наконец, на Кубани в то время разделение на русских и украинцев уступило идентификации казацкой. Вследствие чего отказаться от своей "украинскости" потомкам запорожцев было нетрудно. Да и политические обстоятельства к этому подталкивали.