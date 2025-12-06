Как после войны выявляли работавших на немцев советских граждан

Весной 1946 года две ключевые силовые структуры военного времени прекратили своё существование: НКВД был преобразован в МВД, а СМЕРШ влился в Министерство государственной безопасности. Но за несколько послевоенных месяцев они провели колоссальную работу, которая на десятилетия определила судьбы сотен тысяч человек. Их главной задачей была «чистка»: выявление пособников нацистов и фильтрация тех, кто побывал в оккупации или плену.

От лагерей для военнопленных до поиска карателей

Основной фронт работы военных контрразведчиков после Победы сместился с линии фронта в фильтрационные лагеря. Туда направлялись репатриированные советские граждане: бывшие военнопленные и «остарбайтеры» (угнанные на работы в Германию).

По воспоминаниям ветерана СМЕРШ Юрия Ленчевского, масштаб коллаборационизма был огромен: на службу к немцам пошло более миллиона советских граждан. Они служили полицаями, входили в зондеркоманды, были охранниками и поварами. В карательных операциях, как отмечает Ленчевский, «полицаев зачастую было больше, чем немцев».

Статистика арестов: Только за май 1945 года контрразведка Украинского и Ленинградского фронтов выявила свыше 150 агентов немецких спецслужб и арестовала более 600 человек, служивших в вермахте или в Русской освободительной армии (РОА) Власова.

«Выпускники Травника»: Особой жестокостью отличались слушатели школы СС в хорватском городе Травник, где готовили охранников концлагерей. Каждый из них в ходе «обучения» обязан был лично расстрелять несколько узников. Многих из них СМЕРШ выявил в фильтрационных лагерях.

При этом важно отметить, что поимка самых одиозных фигур вроде «Тоньки-пулемётчицы» (Антонины Макаровой) или «палача Хатыни» Григория Васюры — это уже заслуга более поздних следователей КГБ, которым удалось найти преступников спустя десятилетия.

Работа НКВД

По данным отечественного публициста Игоря Пыхалова, ссылающегося на документы Госархива РФ, сразу же после окончания Второй мировой войны в ведение Наркомата внутренних дел было передано порядка 226 тысяч человек, главным образом, власовцев и коллаборационистов. Арестовывать и судить (без вариантов) предписывалось руководителей подразделений РОА и иных структур, где служили каратели, бывшие гражданами СССР. В прошлом – красноармейцы, офицеры РККА, перешедшие на службу к гитлеровцам, чиновники, вошедшие в состав администраций оккупированных территорий и другие. Пыхалов пишет, что абсолютное большинство из прошедших через проверку НКВД получили по 6 лет спецпоселения и в начале 50-х годов уже вышли на свободу.

Однако, по данным советского и израильского историка доктора Арона Шнеера, автора многочисленных публикаций о Второй мировой войне, благодаря действиям СМЕРШ, НКВД и их структур-преемников, с 1945 по 1947 годы перед судом военных трибуналов предстало около 11 тысяч пособников гитлеровцев, и в последующие годы их количество только увеличивалось. Привлекались свидетели, рассказывавшие обо всех их злодеяниях. Далеко не все предатели в итоге отделались заключением в лагеря ГУЛАГа. Десятки карателей, лично принимавшие участие в расстрелах и издевательствах над мирными жителями, военнопленными, узниками концлагерей, по приговорам трибуналов были расстреляны или повешены.

Одним из последних судов над военными преступниками в СССР стал процесс над 79-летним Федором Федоренко, бывшим охранником в нацистском концлагере Треблинка. С большим трудом в 80-х годах его экстрадировали в Советский Союз из США, где Федоренко жил. Советский суд доказал причастность карателя к убийствам сотен евреев и в 1987 году его расстреляли.