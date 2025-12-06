Куда исчез малайзийский «Боинг-777»

8 марта 2014 года малайзийский «Боинг-777» с 239 людьми на борту бесследно исчез с радаров над Южно-Китайским морем. Его обломки нашли спустя годы на другом конце Индийского океана. Это одна из величайших неразгаданных тайн современности. Среди основных версий — техническая катастрофа, пожар и… захват самолёта. На ком из 227 пассажиров и 12 членов экипажа фокус подозрений был наиболее острым?

Странный полёт

Рейс MH370 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в 00:42. Через 40 минут связь с ним пропала. Однако, как позже выяснилось, самолёт продолжал лететь ещё около 7 часов. Данные военных радаров показали, что лайнер совершил резкий разворот, пересёк Малаккский пролив и взял курс на юг Индийского океана. Его последний зафиксированный «след» — в районе Никобарских островов. Обломки позже находили у берегов Африки, но место основной катастрофы и причины исчезновения остаются неизвестными.

Пассажиры: двое с поддельными паспортами

На борту были граждане 14 стран, две трети — китайцы. Единственным россиянином был бизнесмен из Иркутска Николай Бродский.

Следствие сразу насторожили двое пассажиров — 18-летний иранец Пурия Нур Мохаммад Мердад и 29-летний Сейед Мохаммед Реза Делавар. Они летели по украденным паспортам европейских туристов (итальянца и австрийца), которые числились в базе Интерпола. Несмотря на это, они беспрепятственно прошли контроль.

Впрочем, версия о теракте быстро потеряла актуальность. Интерпол установил, что оба иранца покинули страну легально и, скорее всего, были нелегальными мигрантами. Мердад, например, летел к матери в Германию, чтобы просить убежища. Их поддельные документы выглядели скорее как попытка избежать депортации, а не как часть сложного плана по угону.

Члены экипажа

«Боингом» управляли этнические малайцы. Командиром судна был 53-летний Захари Ахмад Шах, имевший 33-летний стаж, а вторым пилотом – 27-летний Фарик Абдул Хамид.

Что касается Хамида, то он, как можно судить по опубликованным в Сети фотографиям, ранее приглашал в кабину девушек европейской внешности из числа пассажирок. Летевшие однажды рейсом 370 гражданки ЮАР рассказали, что пилот оживленно болтал с ними во время полёта и курил. Могли ли подобные «развлечения» сыграть какую-то роль в происшествии, эксперты затрудняются сказать.

Куда больше оснований предполагать, что к исчезновению авиалайнера причастен командир воздушного судна.

На сохранившихся фотоснимках Захари Ахмад Шах предстаёт жизнерадостным человеком, однако есть информация о том, что в последнее время он находился в депрессии из-за развода с женой. Не исключено, что лётчик ввёл пассажиров в беспамятство, отключив кислород, а затем покончил с собой, направив самолёт в океан. У этой версии есть косвенное подтверждение – последнее, что слышали диспетчеры перед тем, как «Боинг» исчез, было «расслабленное» по тону голоса пожелание «спокойной ночи».

Кроме того, известно, что командир самолёта состоял в оппозиционной либеральной «Партии народной справедливости», лидера которой Анвара Ибрагима как раз 7 марта 2014 года суд приговорил к тюремному сроку за гомосексуализм. Возможно, эта новость стала «последней каплей» для Захари Ахмад Шаха, и он, из чувства протеста, решил угнать самолёт.