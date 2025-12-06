Какую тайну скрывал от Сталина ювелир, изготовивший орден Победы

Орден «Победа» — больше, чем награда. Это платиновый символ триумфа 1945 года, который получали лишь избранные: маршалы Победы и главы государств-союзников. Его стоимость баснословна, а история создания хранит детективную тайну, которую ювелир Иван Казеннов унёс с собой в могилу.

Сталинский замысел

Идея создать высший военный орден возникла летом 1943 года, после перелома в Курской битве. Потребовалась награда, достойная полководцев, ведущих страну к победе. Из множества эскизов лично Иосиф Сталин выбрал работу художника Анатолия Кузнецова (автора ордена Отечественной войны), пожелав видеть на нём Спасскую башню, фрагмент Кремлёвской стены и Мавзолей на лазурном фоне.

8 ноября 1943 года указ об учреждении ордена был подписан. Первыми кавалерами в апреле 1944-го стали маршалы Георгий Жуков и Александр Василевский — за освобождение Правобережной Украины. Всего за историю орден получили 17 человек, включая Эйзенхауэра, Монтгомери и короля Румынии Михая I. Единственным, кто удостоился награды, не будучи маршалом или главой государства, стал генерал армии Алексей Антонов, начальник Генштаба.

9 кг платины и 5400 бриллиантов

«Победа» — самая дорогая награда в истории СССР. На изготовление партии из 30 экземпляров ушло 9 килограммов платины и около 5400 бриллиантов высочайшего качества. Расход на один орден: порядка 300 граммов платины и 180 бриллиантов.

Но был и третий, самый проблемный элемент — рубины, инкрустированные в лучи пятиконечной звезды. И здесь началось то, что едва не сорвало весь проект.

Коварные рубины

Дело в том, что заказ на ордена был впервые направлен не на Монетный двор, как это происходило обычно, а на столичную ювелирно-часовую фабрику. Кстати, именно поэтому орден «Победа» не имеет соответствующего клейма. В то время, как пишет Г. Перавский в своей книге «Загадочная Отечественная война», старшим в бригаде ювелиров был известный художник Иван Федорович Казеннов. Перед ним Сталин поставил одно условие — драгоценные металлы и минералы, которые должны были украшать высочайшую награду, следовало использовать только отечественные. Но если с бриллиантами и платиной у Казеннова не возникло проблем, то с рубинами получилась накладка.

Природные рубины неоднородны по своей окраске, прозрачности и другим параметрам, поэтому подобрать одинаковые камни для лучей пятиконечной звезды оказалось попросту невозможно. Иван Казеннов собрал рубины фактически со всей страны, но абсолютно идентичных найти так и не смог. Сроки поджимали, и, как утверждает Игорь Можейко в своей книге «Награды», Ивану Федоровичу пришлось пойти на хитрость: он попросту заменил настоящие минералы на синтетические. Благо, в те годы производство последних уже было налажено. Эту тайну Казеннов хранил долгих 15 лет. Только перед самой смертью он рассказал обо всем одному из своих учеников.