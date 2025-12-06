Марина Левтова: как актриса ценой своей жизни спасла дочь

27 февраля 2000 года российский кинематограф потерял одну из самых светлых и любимых актрис — Марину Левтову. Ей было всего 40 лет. Её жизнь оборвалась внезапно и нелепо во время безобидной зимней забавы. Но в этой трагедии был момент, который спас жизнь её дочери, начинающей актрисе Дарье Мороз.

Путь к славе

Марина Левтова родилась в 1959 году в Якутии в семье врачей и сама мечтала о медицине. Но судьба распорядилась иначе: после переезда в Ленинград девушка попала в кино. Окончив ВГИК, она стала одной из самых востребованных актрис своего поколения. «Ключ без права передачи», «Юность Петра», «Визит к минотавру» — её фильмография была работой целой жизни. В личной жизни тоже всё складывалось: она вышла замуж за режиссёра Юрия Мороза и родила дочь Дашу.

Февральские выходные

Накануне рокового дня Марина была счастлива. Она радовалась за дочь, чей актёрский дебют состоялся незадолго до этого. Левтова, которая всегда была против актёрской карьеры для Даши, с гордостью снимала её первые шаги на сцене на видеокамеру.

26 февраля она с дочерью отправилась в подмосковную Барвиху, на дачу к другу семьи, художнику-постановщику Семёну Радюку. Компания собралась тёплая: там же были супруги-актёры Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова. Актриса предвкушала отдых и общение.

Гибель актрисы

Поздним вечером того же дня хозяин и гости решили прокатиться на снегоходах. И тут у Марины Левтовой, судя по всему, впервые екнуло сердце. Втроем, Левтова, ее дочь Дарья и Семен Радюк, поместились на одном снегоходе. Дарья хотела сесть сзади, на самом опасном месте. Но Марина Викторовна настояла, чтобы девушка села между ней и Радюком. Тем самым Левтова по сути спасла жизнь своей дочери. Если бы Дарья села сзади, то погибла бы, скорее всего, именно она.

Гонки на проходили в раздорском лесу Подмосковья. Обнаружил перевернувшийся снегоход Дмитрий Певцов. Возле него лежали Марина Левтова, Дарья и Радюк. Привести Левтову в чувство не удалось. По чистой случайности Певцов, побежавший за помощью, встретил на дороге милицейским патруль, который и отвез Левтову в больницу. Но врачи ничего сделать уже не смогли: артистка скончалась от полученной в результате аварии черепно-мозговой травмы.