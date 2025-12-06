Многие специалисты полагают, что одной из причин начала вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году, стало именно идеологическое противостояние. Подавляющее большинство жителей юго-восточных регионов страны не приняли новый политический курс Киева, который ассоциировался у них с украинским национализмом времен Великой Отечественной войны. Тогда Советский Союз в результате операций органов государственной безопасности сумел купировать деятельность подобных организаций на территории Донбасса в 1943 году.

© РИА Новости

Предпосылки появления националистических настроений

Как считается, одной из главнейших предпосылок популяризации национализма на Украине стала переселенческая политика конца 1930-х годов. После присоединения Западной Украины к СССР тысячи жителей Галиции были направлены на работу в шахты и на промышленные предприятия Донбасса. Это была плановая трудовая миграция, целью которой было восполнение рабочих кадров.

Однако часть переселенцев, среди которых были сторонники запрещенной в СССР Организации украинских националистов (ОУН) (запрещенная в РФ экстремистская организация), стала основным источником антисоветских настроений. Они были недовольны жесткими нормами труда и коллективизацией, что создавало почву для возникновения и популяризации потенциального нелояльного элемента. С началом войны и немецкой оккупацией осенью 1941 года на Донбасс прибыли и активисты ОУН, которые попытались опереться на своих сторонников-земляков.

По некоторым оценкам, например, историка Петра Лаврива, число симпатизирующих националистам в регионе могло достигать 10 тысяч человек. Важно отметить, что подобные подсчеты часто ставятся под сомнение, так как многие авторы занимают определенную идеологическую позицию, трактуя данные в свою пользу.

Другие исследователи, как, например, американский политолог Джон Армстронг, указывают, что говорить о массовой поддержке национализма местным, в основном русскоязычным, населением Донбасса не приходится. Основная социальная база движения была ограничена частью недавних переселенцев.

Деятельность националистов

В период оккупации многие сторонники ОУН сотрудничали с немецкими властями, выполняя функции вспомогательной полиции и участвуя в отправке населения на работы в Германию. Историки характеризуют эту деятельность как коллаборационизм. При этом националистическое подполье в регионе не было массовым по сравнению, например, с западными областями Украины, но представляло оперативный интерес для советских органов госбезопасности.

Операция НКВД

Борьба с националистическим подпольем началась еще в период оккупации. Ключевую роль сыграла успешная операция по внедрению. Сотрудник УНКВД по Сталинской области Роман Головатый (оперативный псевдоним «Дорошенко») под легендой репрессированного интеллигента-националиста внедрился в руководство областной организации ОУН. За короткое время он фактически стал лидером местной ячейки.

Благодаря поступающей от него информации, как отмечает исследователь Алексей Мартынов, уже осенью 1943 года, вскоре после начала освобождения Донбасса, были нейтрализованы несколько районных структур ОУН. После полного изгнания немецких войск чекисты провели масштабные операции. По данным историка Владимира Никольского, в 1944-1946 годах в Сталинской и Ворошиловградской областях за связи с ОУН было арестовано более ста человек. Интересно, что среди задержанных были и этнические русские, что указывает на идеологический, а не сугубо этнический характер явления.

К сожалению, проблема не была полностью искоренена и в послевоенные годы. Политика переселения из западных областей УССР в Донбасс продолжилась, что формировало отдельные украиноязычные анклавы. Кроме того, в регионе нередко селились бывшие участники националистического движения, вышедшие из мест заключения, что постепенно способствовало формированию националистического мировоззрения.