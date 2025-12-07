На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

На северо-западе США зафиксировали землетрясение, оно произошло в штате Аляска. Магнитуда сейсмособытия составила 7,0. Подземные толчки были на 10-километровой глубине, сообщила геологическая служба США (USGS).

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), ЧП зарегистрировали в 573 километрах восточнее Анкориджа, где живут 298 тысяч человек, и в 243 километрах к западу-юго-западу от канадского Уайтхорса с населением 23 тысячи человек.

Первоначально силу подземных толчков оценили как 6,8. Также говорится, что землетрясение произошло в 96 километрах от Якутата, города в штате Аляска. Не уточняется, есть ли жертвы и разрушения в результате этого сильного землетрясения.