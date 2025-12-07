7 декабря: какие праздники отмечают в России и в мире

7 декабря в мире отмечают Международный день гражданской авиации. На приятный, интересный разговор сегодня настраивает День собеседника. Православная церковь вспоминает святую великомученицу Екатерину Александрийскую. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 7 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

© РИА Новости

Праздники в России и мире 7 декабря

Международный день гражданской авиации

В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 декабря Днем гражданской авиации, чтобы подчеркнуть вклад этого вида транспорта в развитие стран, расширение туризма и торговли. В этот день в 1944 году 52 государства подписали так называемую чикагскую конвенцию — документ, установивший основные принципы работы международной авиации. В частности, были регламентированы правила полетов над территорией страны, принципы национальной принадлежности воздушного судна, международные стандарты перелетов.

В России День работника гражданской авиации отмечают 9 февраля. Дата приурочена к выходу в СССР в 1923 году постановления «Об организации Совета по гражданской авиации». Этот момент стал отправной точкой формирования воздушного флота страны.

День инженерно-авиационной службы ВКС России

История инженерно-авиационной службы в нашей страны насчитывает более сотни лет. Она тесно связана со становлением военной авиации, когда в авиаподразделениях появились первые мотористы — специалисты-техники. 7 декабря 1916 года в Российской империи была создана инженерная авиационная служба.

Чем сложнее становились механизмы, приборы и оборудование, тем более важную роль играли специалисты этих подразделений. К началу 1940-х годов в состав инженерной авиационной службы входили бортинженеры, бортовые и аэродромные техники, механики, радисты.

Сейчас специалисты службы выполняют множество задач: принимают новую технику, занимаются ее обслуживанием и ремонтом, поддерживают машины в исправном состоянии. Поздравления с праздником сегодня принимают как наземный персонал аэродромов и авиационных баз, так и члены летных экипажей.

День сетевика в России

В первое воскресенье декабря в России отмечают неофициальный праздник, посвященный специалистам сетевого маркетинга. В нашей стране первые сетевые компании появились в начале 90-х годов. Их популярность строилась на продаже импортных товаров для похудения, косметики, посуды, БАДов. Позже появились российские сетевые компании, которые занялись выпуском и распространением собственной продукции.

К празднику сетевые фирмы организуют корпоративные мероприятия, семинары. Лучшим дистрибьюторам вручают премии и награды за командные и личные достижения.

День Эрмитажа

В начале декабря в Санкт-Петербурге проходят Дни Эрмитажа: в музее открываются новые выставки и экспозиции, проходят концерты и конкурсы. Главное событие приходится на 7 декабря — День святой Екатерины, в честь которой была названа при крещении основательница Эрмитажа Екатерина Великая. Сегодня всех гостей музея ждет подарок — бесплатное посещение.

День собеседника

Этот неофициальный праздник призывает оторваться от экранов гаджетов и уделить внимание тем, кто рядом. Душевная беседа, обмен мнениями или интересная дискуссия помогут вам лучше понять друг друга и стать ближе. Этот день словно создан для того, чтобы вспомнить о важности живого общения.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 7 декабря в других странах

Фестиваль кружащихся дервишей — Турция. С 7 по 17 декабря в турецком городе Конья пройдет Шеб-и-Арус — зрелищное мероприятие, наполненное суфийскими танцевальными и музыкальными церемониями. Оно проводится в честь знаменитого персидского поэта XIII века Руми. Ритуалы включают трансовое вращение — особый танец в суфизме, который символизирует путь к Богу. Эта церемония внесена ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

День маленьких свечей — Колумбия. Вечером 7 декабря жители зажигают фонари и свечи, которые освещают дома, улицы, церкви, предприятия и торговые центры в городах и поселениях. День маленьких свечей знаменует начало рождественского сезона в стране. Дату отмечают накануне большого католического праздника — Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

День памяти жертв землетрясения — Армения. В 1988 году страшное землетрясение стерло с лица земли город Спитак. Еще два города — Ленинакан и Кировакан — были разрушены наполовину. По официальным данным, около 25 тыс. человек погибло. В СССР было запущено масштабное движение по сбору всего необходимого для тех, кто остался без крова. Ликвидацией последствий и восстановлением городов занимались специалисты из всех республик СССР и 111 стран.

Религиозные праздники 7 декабря

День памяти великомученицы Екатерины

Христианская великомученица Екатерина родилась в конце III века в Александрии в знатной семье. Она славилась не только редкой красотой, но и образованностью: изучала труды древних мудрецов, владела ораторским искусством. Однажды она познакомилась с сирийским монахом и вскоре приняла христианство.

В период правления императора Максимина Дазы, жестокого язычника, она пришла в храм, где совершались жертвоприношения, и призвала всех присутствующих обратиться в христианство. Царь был впечатлен красотой и красноречием девушки. Он потребовал, чтобы она отреклась от христианства, но не смог этого добиться. За отказ подчиниться христианку подвергли страшным пыткам и лишили жизни. Также смерть приняла супруга императора Августа Римская, его военачальник Порфирий Стратилат и двести воинов — все они после общения с Екатериной уверовали во Христа.

Народные праздники и приметы 7 декабря

Катерина Санница, или Катерина Женодавица

В этот день на Руси вспоминали христианскую великомученицу Екатерину Александрийскую. К этому дню были приурочены большие санные катания. Героями праздника становились молодожены, обвенчавшиеся осенью. Их усаживали на богато украшенные лентами сани и отправляли в поездку. Следом за молодыми следовал шумный кортеж из родни и друзей. Вечером после катаний устраивали пир.

В этот день девушки просили святую Екатерину об удачном замужестве, также было принято гадать на суженого.

Приметы

Ясный день — к морозной зиме.

Оттепель — к мягкой погоде вплоть до середины декабря.

Если начинался внезапный сильный снег — следующий год ожидался голодным.

Ни одной звезды не видно на небе — к сильному снегопаду.

Иней украсил ветки деревьев — жди потепления.

Какие исторические события произошли 7 декабря

1678 год — католический священник, миссионер Луи Энпен первым из европейцев обнаружил и описал Ниагарский водопад.

1703 год — Великий шторм в Англии погубил около 10 тыс. человек и уничтожил сотню кораблей.

1732 год — в Лондоне распахнул двери Королевский театр Ковент-Гарден.

1769 год — российская императрица Екатерина II учредила военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия — высшую награду в стране.

1941 год — Японская империя напала на военно-морскую базу в Перл-Харборе, в результате чего США вступили во Вторую мировую войну.

1972 год — к Луне стартовала последняя пилотируемая миссия «Аполлон-17».

1982 год — в американском штате Техас впервые казнили преступника при помощи инъекции.

1991 год — в Санкт-Петербурге основана Петровская академия наук и искусств.

Дни рождения и юбилеи 7 декабря

В 1805 году родился Жан Эжен Робер-Уден — швейцарский иллюзионист, «отец современной магии».

— швейцарский иллюзионист, «отец современной магии». В 1808 году родился Александр Воскресенский — химик-органик, получивший прозвище «дедушка русской химии».

— химик-органик, получивший прозвище «дедушка русской химии». В 1890 году родился Александр Бакулев — ученый-хирург, академик АН СССР, один из основоположников советской сердечно-сосудистой хирургии.

— ученый-хирург, академик АН СССР, один из основоположников советской сердечно-сосудистой хирургии. В 1910 году родилась Екатерина Фурцева — советский государственный и партийный деятель.

— советский государственный и партийный деятель. В 1926 родился Петр Вельяминов — актер театра и кино, народный артист РСФСР. Прославился ролями в фильмах «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Пираты ХХ века».

