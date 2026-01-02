Самые абсурдные сексуальные табу древних цивилизаций

Через запреты общества регулировали порядок и поддерживали традиции. «‎Рамблер» расскажет о сексуальных табу разных стран, которые сегодня кажутся странными.

Древний Египет

В Древнем Египте сексуальная жизнь регулировалась религиозными и календарными нормами. В папирусах Кахуна и Эберса упоминаются дни, когда сексуальные контакты считались недопустимыми. К ним относились:

дни, посвященные Осирису, Исиде и другим богам;

периоды траура и поминальных обрядов;

дни «нечистых ветров», которые по представлениям египтян приносили болезни.

Египтяне полагали, что секс в эти дни может вызвать гнев богов. Особенно строго относились к сексуальному контакту во время менструации. Медицинского обоснования для этого запрета не было, однако считалось, что это приводит к «духовной нечистоте» и ослабляет энергетическую защиту.

Древний Рим

В Риме сексуальные табу были частью системы, контролирующей поведение женщин. Один из самых необычных — запрет на употребление алкоголя. Поцелуй мужа служил формой проверки. Об этом пишут Катон Старший и Плутарх. Жена, уличенная в употреблении вина, могла понести наказание, вплоть до развода.

Хотя это не прямое сексуальное табу, оно было связано с контролем над сексуальной свободой. Римляне считали, что алкоголь «развращает нравы» и приводит к супружеской неверности.

Месопотамия

В письменных источниках Месопотамии, включая шумерские астральные таблички и вавилонские сборники «Энума Ану Энлиль», подробно описаны периоды, неблагоприятные для интимных отношений. Особенно опасными считались:

солнечные и лунные затмения;

дни, связанные с траурными ритуалами;

дни новолуния.

Шумеры объясняли сексуальные контакты в эти дни вмешательством демонических сил. Согласно текстам, секс во время затмения мог «ослабить тело» и привлечь вредных духов. Мужчина также не мог вступать в интимную связь после участия в похоронных церемониях — считалось, что это принесет болезни будущим детям.

Древняя Греция

В греческих источниках — трудах Плутарха, Платона и Филострата — упоминается строгий запрет на сексуальную жизнь для атлетов перед соревнованиями. Воздержание длилось от одной до четырех недель, в зависимости от города и тренера. По представлениям греков, сексуальная активность снижала физическую силу, а также воздержание помогало контролировать эмоции.

Похожий запрет распространялся на воинов перед походами. В текстах говорится, что воины должны были сохранять «чистый дух» и развивать самодисциплину.

Спарта

Спартанская система брака включала необычную практику: супруги не жили вместе в первые месяцы или даже годы. Муж навещал жену тайно — обычно ночью. Эта норма описана историками Плутархом и Ксенофонтом. Запрет был следствием двух причин:

укрепление воинской дисциплины (мужчина продолжал жить в казармах);

убеждение, что «скрытые» отношения приводят к рождению более сильных детей.

Древний Китай

Тексты эпох Чжоу и Хань, включая трактаты по семейной этике, содержат строгие ограничения на интимную жизнь. Согласно этим нормам, секс был запрещен:

во время стихийных бедствий;

в период эпидемий;

в дни траура;

после военных поражений.

Эти табу объяснялись концепцией «ци» — жизненной энергии. Считалось, что в периоды общей нестабильности человек должен сохранять энергию, а сексуальная активность ее «рассеивает».

Япония

В средневековой Японии, согласно трактатам бусидо, самураю запрещалось вступать в интимные отношения перед битвой. Считалось, что сексуальная активность снижает концентрацию, ослабляет тело, делает воина эмоционально нестабильным.

Таким образом, несмотря на разнообразие культур, функции сексуальных запретов были схожими. Они служили инструментом религиозного контроля, регулировали репродуктивное поведение, и помогали сохранять общественный порядок.

