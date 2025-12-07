Казачий террор: почему запорожцы уничтожали крымских татар

Со второй половины XVI века берега Чёрного и Азовского морей погрузились в кошмар. Из низовьев Днепра, словно морские призраки, появлялись флотилии лёгких чаек, с которых высаживались бритоголовые, лихие воины. Это были запорожские казаки, чьи дерзкие рейды на десятилетия стали бичом османских и татарских владений, заставив целые поселения бежать вглубь материка от «казацкого террора».

«Сметая всё на своём пути»

Казаки были мастерами молниеносной войны. Их мобильные лодки-чайки, незаметно подходившие к берегу, позволяли совершать внезапные нападения на прибрежные города и деревни. Но их амбиции простирались дальше береговой линии. Пешие отряды углублялись на полуостров, грабя как беззащитные селения, так и грозные крепости вроде Мангупа. Их добычей становились богатые трофеи и «ясырь» – пленные, которых можно было продать или обменять. Как отмечает историк Алан Фишер, страх перед этими набегами заставил многих жителей приморских регионов Османской империи и Крымского ханства переселяться вглубь страны в XVII веке.

Причины набегов

Что гнало казаков в опасные походы? Причины были сложны и часто переплетались. Запорожская Сечь, будучи независимой силой, ловко лавировала между Москвой, Варшавой и Стамбулом. Нередко казачьи старшины получали от русских царей или польских королей секретные приказы «потревожить» крымского хана или турецкого султана, выполняя роль непрямой силы европейских держав. Крым был лакомым куском – богатые торговые города, скот, имущество. Грабёж сулил быстрое обогащение. Часто целью похода было освобождение из татарской неволи братьев-казаков или других христианских пленников. Наконец, их двигала сама казачья натура – желание продемонстрировать отвагу, воинское искусство и отомстить за прошлые обиды. Парадоксально, но иногда казаки выступали и как наёмники для крымских ханов, как в 1624 году, когда помогали хану Мехмед Гирею III бить турецкие войска.

Первые походы

Пожалуй, первый крымский поход запорожцев в Тавриду был организован легендарным казацким предводителем Дмитрием «Байдой» Вишневецким. В 1559 году, по приказу царя Ивана Грозного, товарищ Вишневецкого Даниил Адашев вторгся в Крым, разгромив несколько городов и освободив множество христианского полона (пленников). В 1574 году, грабя татарские и турецкие порты, по Черному морю плавал атаман Самойло Кошка. Пойманный турками, он был посажен гребцом на галеру, где провел около 25 лет. В 1575 году казаки предприняли новый поход на Крым, на этот раз под предводительством князя Богдана Ружинского, известный также как «Богданко». Проникнув в Крым через северную крепость Перекоп (Ор-Капы), казаки предали огню и мечу многие города полуострова, освобождая русских пленников и зверски убивая местное мусульманское население. В том же году сам Богданко погиб при штурме турецкой крепости Ислам-Кермен.

К тому моменту казаки стали такой мощной геополитической силой, что с ними приходилось считаться европейским правителям и османским султанам. Польский король Стефан Баторий в 1585 году послал доверенное лицо с просьбой перестать нападать на Крым. В ответ казаки утопили посла в Днепре – и в том же году вновь дважды ходили на Крым, захватив в походах более 40 000 голов лошадей и разного скота.

В 1588 году, пристав на лодках к крымскому берегу между Гезлевом (Евпаторией) и Перекопом, казаки разграбили 17 татарских деревень, а в следующем году, выйдя в море на малых стругах, ночью ворвались в сам Гезлев. Потеряв в бою атамана Кулагу и 30 товарищей пленными, казаки покинули полуостров.

Походы первой половины XVII века

Однако самые знаменитые походы казаков на Крым состоялись в XVII веке. В 1616 году 2 000 казаков Петра Конашевича-Сагайдачного для начала очистили от турецких войск днепровский лиман, а после этого напали на самый крупный город Крыма – порт Кефе (генуэзская Каффа, современная Феодосия). Причины нападения на Кефе были не только финансовые: этот порт еще славился как крупнейший центр черноморской работорговли. Несмотря на мощную фортификацию города и большой гарнизон, запорожцы сожгли Кефе и освободили множество пленников.

В 1620 году казаки Петра Одинца успешно атаковали крепость Перекоп. Тем не менее, поход 1621 года окончился для казаков крайне неудачно. Казацкое морское войско в количестве 300 человек пленил под Кефе капудан-паша Халил, предав запорожцев лютой казни, повесив на крюки и посадив на кол. Головы убитых казаков были засолены и отправлены в Стамбул. Эти карательные меры только раззадоривали запорожцев, продолжавших регулярно грабить османские и татарские владения Крыма в 1620-ые и 1630-ые годы. При этом страдали не только приморские города: порой казаки достигали населенных пунктов, расположенных в глубине полуострове. Так, в 1629 году штурмом была взята мощная османская крепость Мангуп.

Во времена Хмельницкого и Сирко

Ситуация резко поменялась в 1648 году: в это время казацкий гетман Богдан Хмельницкий, заручившись помощью хана Ислам Гирея III, не только запретил запорожцам нападать на Крым, но и заключил с татарами военный союз. Объединенные татарско-казацкие формирования нанесли несколько чувствительных поражений польскому войску в ходе т.н. «национально-освободительной войны» Хмельницкого против поляков. Тем не менее, после воссоединения Украины с Россией в 1654 году казаки продолжили свои набеги на Крым.

Последующие походы казаков были связаны преимущественного с легендарной личностью Ивана Сирко, избиравшегося кошевым атаманом с 1654 по 1680 год. Именно он был, по преданию, автором знаменитого апокрифического письма турецкому султану. Самым мягким выражением, каковым казаки именовали в письме султана, было «свинячья морда». Впрочем, это скорее легенда, чем истина, запечатленная также в картине Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Неоднократно вторгаясь в Крым с севера, через Перекоп, Сирко, как правило, был во главе пешего войска, а не лодочной флотилии, как его предшественники. Особенно примечателен был набег 1675 года. Войдя в Крым через Сиваш, Сирко предал огню и мечу Гезлев, Карасубазар и даже Бахчисарай, столицу Крымского ханства. После этого он разгромил под Перекопом многотысячное войско хана, едва не захватив того в плен. При этом Сирко взял с собой семь тысяч христианского полона, рассчитывая вывести их на волю в Россию.

Тем не менее, в северном Крыму три тысячи из этих пленников решили вернуться назад в Крым, т. к. там у них оставалось домашнее хозяйство и имущество – а на родине их никто не ждал. Разъяренный предательством, Сирко приказал уничтожить этих пленников, считая, что им было лучше погибнуть, чем «размножаться в Крыму между бусурманами». Более того, он обратил в православие 1500 татар, захваченных в Крыму. Пожалуй, Сирко был последним значительным предводителем казаков, осуществлявшим походы в Крым. В конце XVII и в XVIII веках в походы на Крым ходила преимущественно регулярная российская армия, в то время как золотая эпоха вольного запорожского воинства постепенно сходила на нет.