Что запрещалось делать людям, которые касались покойника

На Руси смерть воспринималась не как полное исчезновение, а как опасный переход в иное состояние, способный навредить живым. Чтобы оградить мир от негативного влияния покойника, сформировался целый свод строгих правил, особенно для тех, кто напрямую соприкасался с телом усопшего. Эти ритуалы были не просто суевериями, а практической «техникой безопасности» для всей общины, защищавшей самое ценное — жизнь, здоровье и урожай.

«Мёртвая энергия»

Согласно народным представлениям, описанным этнографами, душа усопшего ещё три дня пребывала в доме, а само тело считалось источником особой, вредоносной «силы». Поэтому прикосновение к покойнику делало человека ритуально нечистым, «заразным». Чтобы минимизировать риски, существовал целый протокол:

Как пишет Г.А. Носова, тело обмывали и одевали обычно не ближайшие родственники, а специально нанятые люди («копачи»), соседи или дальняя родня. Близким контакт был запрещён. В некоторых регионах, например в Воронежской губернии, из комнаты с покойником выгоняли беременных, а молодым людям строго-настрого запрещали прикасаться к телу, опасаясь передачи «мёртвой энергии».

Даже после похорон требовалось ритуальное очищение. Гости на поминках обязательно мыли руки и прикасались к печи, «чтобы в доме больше не было покойников». В старообрядческих общинах, по свидетельству Е. Данилко, говорили: «Сколько раз дотронешься до мертвого, столько раз нужно помыться».

Хлеб – всему голова

Но даже перечисленные выше ритуалы не снимали с тех, кто касался покойника, запрета на определенные действия. Известно, что главное, о чем заботились наши предки, — это хлеб. Урожай хлеба, впрочем, как и других культур, определял всю жизнь русских крестьян, их благосостояние. Поэтому неудивительно, что Л.С. Лаврентьева в издании «Культура русского народа: обычаи, обряды, занятия, фольклор» сообщает о том, что тем, кто находился в контакте с покойником, запрещалось прикасаться к пище. А в доме, где лежал мертвый, никогда не пекли хлеб.

Кроме того, Александр Афанасьев в своем труде «Поэтические воззрения славян на природу» (1869 год) писал: «На Руси кто прикасался къ трупу покойника, тотъ не долженъ сѣять, потому что сѣмена, брошенныя его рукою, омертвѣютъ и не принесутъ плода». Также, если верить Н. Толстому и Т. Агапкиной, авторам этнолингвистического словаря «Славянские древности», сеять что-либо вообще не разрешалось, пока в деревне был не захороненный покойник. Считалось, что, если пренебречь данным правилом, посевы, которым передастся вредоносная, смертоносная «сила» усопшего, попросту не взойдут.