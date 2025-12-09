Партизаны из Белого дома: как родственники Трампа били фашистов

После визита спецпосланника президента США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву мировые СМИ написали, что в гостях у президента РФ Владимира Путина были не спецпредставители Белого дома, а белорусские партизаны. И все из-за зятя американского президента. В семье у Джареда Кушнера есть фронтовые истории Великой Отечественной. Корреспондент «МИР 24 Андрей Зражевский изучал боевой путь отряда, в котором воевали Кушнеры.

© Мир24

Именно здесь, в белорусском городе Новогрудок, начинается история семьи Кушнеров. Сегодня это Площадь Ленина, а до 1940-го года местные жители называли ее Рыночной. Здесь и стоял каменный дом Зейделя Кушнера, известного на весь Новогрудок скорняка, мастера по обработке кожи и меха.

Горожане звали Зейделя «шляпник. Его магазин стоял с другой стороны площади. Все уничтожила немецкая авиация на третий день войны.

Пехотные части вермахта вошли в Новогрудок 4 июля. К рыночной площади согнали все еврейское население городка, затем из толпы выхватили 50 человек, самых сильных мужчин, и расстреляли. После этого заставили женщин мыть мостовую.

Александра Варава директор Новогрудского историко-краеведческого музея «По воспоминаниям, среди этих молодых женщин была и представительница семьи Кушнеров Рая Кушнер».

В декабре 1941-го в старых городских казармах создали еврейское гетто. В него согнали 12 тысяч человек. Среди узников семья Кушнеров: Зейдель, его жена Хинда, дочери Рая и Лея и сын Хоня.

Норма хлеба — 125 граммов в сутки, норма пространства — нары шириной 65 сантиметров. Каждые три месяца в гетто селекция — это когда расстреливают тех, кого немцы признавали больными или нетрудоспособными.

В марте 1943-го узники гетто решили бежать. Чтобы выбраться на свободу, прямо из барака начали рыть тоннель. Когда подземный ход был почти готов — очередная селекция. И Хинду Кушнер расстреляли.

Тоннель был вот здесь. Размером 70 на 70. Чуть больше 230 метров в длину. Копали ночью ложками и вилками. Землю прятали, где только могли: на чердаках и в пересохшем колодце. Уходя, оставили коменданту гетто записку: «Извините, все евреи удалились.

Бежали в ночь с 26 на 27 сентября 1943-го. Через тоннель смогли выбраться 250 человек. Охрана спохватилась почти сразу. И больше сотни узников расстреляли в первые же минуты после побега.

«Сначала уходили те, кто копал. Хоня Кушнер должен был уйти среди первых пятидесяти, потом молодые, ну а в конце уже старики, — рассказала Александра Варава.

Рая, Лея, Хоня и Зейдель смогли добежать до леса. Здесь их ждали бойцы из отряда Бельских.

Рута — дочь Тувьи Бельского, командира единственного еврейского партизанского отряда на территории Беларуси. После войны ее отец эмигрировал. Сперва в Израиль, потом в США. Работал водителем грузовика. И редко рассказывал детям о своем прошлом. «Когда мы выросли, мои дяди и тети начали приходить к нам в гости, навещать моих родителей. И все время они говорили нам: «Если бы не твой отец, нас бы не было в живых. И тогда мы стали узнавать у отца информацию. Но это было не просто, — поделилась Рута Бельских.

Реальная история отряда Бельских легла в основу голливудского фильма «Вызов. В роли Тувьи — Дэниэл Крейг. Будущий командир отряда тоже из Новогрудка. Его родителей, сестру и двух братьев убили. Тувья, Асаэль, Зусь и Арон чудом выжили и ушли в лес. Так и началась история еврейского партизанского отряда.

Олег Лашицкий историк-исследователь «Для обеспечения безопасности отряда была конная и пешая разведка, которая доносила, если были какие-то нападения со стороны немцев или полиции.

Отряд был разделен на боевой и семейный лагерь. Последний прозвали «Лесной Иерусалим.

В Национальном архиве Беларуси уникальный документ — журнал учета состава отряда Бельского. 772 имени с датами рождения, профессиями и местом происхождения. Именно так Бельские пытались обеспечить будущее воссоединение семей после войны.

Виталий Гарматный старший архивист Национального архива Беларуси «Наиболее яркое внимание представляют позиции под номерами 359 и 360. Это Кушнер Зейлель Ханович 1892 года рождения и Кушнер Рая Зейделевна 1923 года рождения.

Именно в лагере Бельских Рая знакомится с Юзефом. Он молодой боец, она — новенькая спасенная девушка из гетто. Ходили вместе в караул, дежурили на кухне, помогали расселять новеньких.

После освобождения Беларуси Рая и Юзеф поженились. Юзеф взял ее фамилию Кушнер. Вместе с Зейделем они уехали в США в 1945 году. В Америке у Раи и Юзефа родился сын Чарльз Кушнер. Он стал одним из крупнейших девелоперов США. А его сын Джаред женился на Иванке Трамп, став зятем 45-го президента США.

Бельские и их отряд за годы войны пустили под откос шесть немецких эшелонов, взорвали 20 мостов и провели 12 открытых боев с фашистами. За голову Тувьи Бельского обещали награду в 100 000 рейхсмарок. Но иначе еврейский отряд поступить не мог. Как и вся Беларусь партизанская.

С трепетом к памяти относится и президент Александр Лукашенко. Во время визита по странам дальней дуги он отдал дань памяти борьбы за свободу в знаковых местах. Об этом расскажет корреспондент «МИР 24 Полина Срибненко.