Народные приметы на 9 декабря: что нельзя делать в этот день

Предки верили, что в эту дату нужно ходить в храм и просить помощи у иконы Георгия Победоносца, чтобы найти работу и вернуть долг.

При этом и самому необходимо отдать всем долги. Иначе человек рисковал весь год проходить в должниках.

Считалось, что в этот день следует париться в бане дубовыми вениками. Эта процедура давала здоровье и смелость.

Сны в ночь на этот день обычно были пустыми и особо не запоминались.

Тем не менее существовал и список запретов, которые нежелательно нарушать. Например, 9 декабря нельзя было целовать уходящего из дома человека. В противном случае он мог начать везде опаздывать.

Также нельзя поднимать свой упавший кoшeлeк. Иначе деньги в нем держаться не будут. В этом случае сто́ит попросить другого подобрать его и передать хозяину.