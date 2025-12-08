«Город мертвых»: кто похоронен в склепе, где Данила Багров общался с Немцем

«Родина! Здесь предки мои лежат!» — эта фраза Немца из культового фильма «Брат» указывает не просто на Петербург, а на конкретное место: старинное Смоленское лютеранское кладбище. Беседка-склеп, где герои «преломляют хлеб», стала для фанатов кино местом памяти Сергея Бодрова. Но за кадром осталась другая история — о людях, веками покоящихся в этой земле, чьи судьбы неожиданно сплелись с кинематографической легендой.

© Соцсети

Петербургский «город мёртвых» для иноверцев

Основанное в 1748 году для захоронения «чужестранных иноверных иноземцев», кладбище близ Васильевского острова стало последним пристанищем для лютеран, католиков, реформаторов и англикан, строивших имперскую столицу. За почти три века своей истории оно пережило всё: от национализации после революции и братских могил блокадных лет до частичного уничтожения под пожарное депо в советское время.

Сегодня это памятник ландшафтной архитектуры с уникальными надгробиями — от железного саркофага астронома Фёдора Шуберта до усыпальниц с масонскими символами. И одна из таких достопримечательностей — та самая беседка на участке №26, которую легко найти по высокой колоннаде и стеле погибшим детям 1942 года.

Беседка-склеп

В фильме Алексея Балабанова беседка — мощный символ. Для Немца это место связи с предками, его «историческая родина» в камне. Для зрителей — одна из самых пронзительных сцен, где вчерашние противники находят общий язык.

В реальности склеп, как и многие другие на кладбище, пребывает в забвении. За четверть века, прошедшую со съёмок, кованые решётки поржавели, крыша местами провалилась, а внутри вместо тишины — бутылки и мусор. Но сквозь всё это по-прежнему можно разглядеть массивное надгробие с высеченным именем.

Семейное захоронение фон Бекман

На массивном надгробии по-немецки высечено имя – Александр фон Бекман. Указана дата рождения – 28 мая 1807. И дата кончины – 19 мая 1883. Известно, что в могиле захоронен генерал-майор Александр Александрович фон Бекман, родившийся в Пернумаа в семье Карла Александра и Анны Бекман. Рядом – три женские могилы фон Бекман середины-конца XIX века: 73-летней Розалии Катарины, 35-летней Екатерины Александровны и 3-летней Софии.

Попытка проследить родство похороненного в Беседке генерала приводят к неожиданным открытиям. Оказывается, он является правнуком легендарного математика и механика Леонарда Эйлера, который полжизни провел в России и внес значительный вклад в становление отечественной науки. Его первыми учениками были выдающийся русский математик Семен Котельников и астроном-математик Степан Румовский. Известно также, что захороненный в беседке-склепе Александр фон Бекман был братом известного горного инженера и генерал-губернатора Западной Сибири Валериана Бекмана и отцом финляндского генерал-губернатора и генерала от кавалерии Владимира Бекмана. Последний эмигрировал в Финляндию после Февральской революции.