День героев Отечества: история и традиции российского праздника

2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества. Но помимо Дня защитника Отечества, Дня Победы и других военных праздников, в нашей стране существует еще одна важная памятная дата, связанная с войной и имеющая особое значение, — это День героев Отечества. Этот праздник широко отмечался до революции 1917 года, потом был запрещен, а сегодня Россия снова чествует своих героев в этот день. «Лента.ру» рассказывает, когда отмечают День героев Отечества в 2025 году, а также об истории и традициях празднования.

Когда отмечают День героев Отечества

День героев России традиционно ежегодно отмечается в одну и ту же дату — 9 декабря. В 2025 году праздник выпадает на вторник.

В современности инициатива официально установить праздник Дня героев Отечества принадлежит председателю Государственной думы IV и V созывов Борису Грызлову. Спикер напомнил, что до революции в России отмечался День георгиевских кавалеров, который в советские времена был отменен, и предложил определить день для почитания памяти героических предков, а также для демонстрации уважения ныне живущим героям Отечества.

Крест и орден Святого Георгия Победоносца в наши дни снова являются одними из высших российских боевых наград. Георгиевский крест был восстановлен указом Президиума Верховного совета РФ от 2 марта 1992 года № 2424—I «О государственных наградах Российской Федерации».

«Идея празднования Дня героев России нашла широкий отклик и соответствующий закон был принят в кратчайшие сроки, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» специалист по гражданскому праву Илья Прудников. — 26 января 2007 года он был одобрен депутатами Госдумы, а 21 февраля — сенаторами Совета федерации. 28 февраля соответствующую Владимир Путин, тем самым установив единую дату празднования Дня героев России».

В 2025 году этот российский праздник, призванный восстановить историческую справедливость, а также способствовать формированию в обществе идеалов самоотверженного служения Отечеству, будет отмечаться 9 декабря уже в 18-й раз. А в 2027 году будет 20-я годовщина со дня возобновления праздника.

История праздника

История Дня георгиевских кавалеров уходит корнями в глубокую древность. 9 декабря 1051 года в Киеве была освящена церковь во имя святого Великомученика и Победоносца Георгия, построенная князем Ярославом Мудрым, при крещении получившим имя Георгий (Юрий). С тех пор в народе этот день называется Юрьевым днем.

«26 ноября (9 декабря) 1769 года императрица Екатерина II учредила Императорский военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, имевший девиз "За службу и храбрость", — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» историк Михаил Фаддеев. — И с тех пор День георгиевских кавалеров ежегодно отмечался 9 декабря на высочайшем уровне. В Зимнем дворце Санкт-Петербурга для всех георгиевских кавалеров, включая нижние чины, проводился особенно торжественный обед».

Чтобы подчеркнуть значимость Дня георгиевских кавалеров, для него по заказу Екатерины II на знаменитой фабрике Гарднера в Вербилках был создан специальный георгиевский фарфоровый сервиз на 80 персон Михаил Фаддеев историк

Непременным атрибутом торжественного обеда, по словам историка, был и так называемый «сахарный Георгий», изображенный на всех пирогах и пирожных.

«Позже праздник отмечался по месту нахождения царской семьи — например, в Царском Селе или даже в крымской Ливадии, — продолжает Фаддеев. — Для российских императоров этот день имел особое значение, поскольку символизировал связь всей России в лице царской фамилии со своими, по выражению императора Александра III, единственными союзниками — армией и флотом».

Последний День георгиевских кавалеров отмечался в 1916 году. Пришедшие в следующем году к власти в России большевики отменили и праздник, и сам орден Святого Георгия Победоносца.

В 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны, был учрежден Орден Славы, по цветам очень похожий на орден Святого Георгия и занимавший особое место среди советских наград. Статут ордена Святого Георгия Победоносца был восстановлен в России 8 августа 2000 года.

Орден Святого Георгия Победоносца: что это такое, кто кавалеры В беседе с «Лентой.ру» историк Михаил Фаддеев рассказал о статуте ордена Святого Георгия Победоносца и о самых известных его кавалерах: «Орден Святого Георгия был высшей военной наградой России. Как отмечалось в его статуте, "ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны, не дают право быть пожалованным сим орденом". Его давали только тем, кто отличился "особливым мужественным поступком" или подал мудрый совет для воинской службы. В статуте говорилось, что орден по выходе в свет снимать не полагалось никогда. Награда в виде ромбовидного ордена и креста на георгиевской ленте, как и сегодня, имела четыре степени, которые давались по нарастающей, от низшей к высшей. Сегодняшний Святой Георгий не имеет денежной пенсии, а до революции она была и составляла 700 рублей ежегодно для I степени и 100 рублей — для IV степени. В Российской империи "георгиевцев" было Александра Суворова-Рымникского и заканчивая шведским королем и наполеоновским маршалом Бернадотом, а также великим австрийским полководцем графом Радецким. Однако полных кавалеров ордена Святого Георгия было всего четверо, и все они — полководцы Отечественной войны 1812 года: Михаил Голенищев-Кутузов-Смоленский; Михаил Барклай-де-Толли; Иван Паскевич-Эриванский; Иван Дибич-Забалканский. В 1807 году император Александр I учредил "Знак отличия военного ордена" для нижних чинов. Этот серебряный крест стали называть "солдатским Георгием". Множество Первую мировую войну, когда русские солдаты и офицеры проявляли исключительный героизм. В Гражданскую войну "Георгием" были награждены адмирал Александр Колчак и атаман Григорий Семенов, генерал Николай Юденич и барон Петр Врангель. Однако после победы большевиков орден Святого Георгия Победоносца прекратил свое существование. Награждения возрожденным Георгиевским орденом в России возобновились лишь с 2008 года. Первым кавалером ордена IV степени 18 августа 2008 года стал командующий войсками Северо-Кавказского военного округа генерал Сергей Макаров — за успешную операцию в ходе пятидневной войны в Южной Осетии. Сегодня в России пока не существует кавалеров ордена Святого Георгия I степени, а II и III степенью награждены всего 5 российских генералов: Владимир Болдырев (II); Александр Зелин (II); Николай Макаров (II); Валерий Герасимов (III); Сергей Суровикин (III). Кавалеров ордена Святого Георгия IV степени на сегодняшний день 25 человек. Имена всех награжденных увековечиваются на мраморных досках в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца».

Традиции праздника

День героев Отечества отмечают по всей стране. Поздравительные слова в честь героев звучат на предприятиях и в организациях, а в школах проходят уроки мужества, на которые иногда приглашают ветеранов и героев Отечества.

К мемориалам на воинских захоронениях в этот день возлагают цветы и венки. В городах проходят мероприятия, посвященные памятным датам российской истории.

«9 декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с участием президента России, высокопоставленных политиков и общественных деятелей устраивается торжественный прием, — рассказывает Илья Прудников.

На нем присутствуют Герои Советского Союза и Герои России, Герои Труда и кавалеры орденов Святого Георгия и Мужества, а также награжденные другими высшими российскими наградами. Однако официально списки приглашенных никогда не публикуются Илья Прудников юрист

Дело в том, поясняет специалист, что среди награжденных немало тех, кого поздравлять можно только приватно или вообще заочно — правительственными телеграммами или открытками: «Ведь работа или служба многих героев Отечества зачастую проходит под грифом "секретно"».