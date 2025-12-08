«Ахинея»: как мудрость стала бессмыслицей

Фраза «нести ахинею» — яркое, почти универсальное обозначение бессмыслицы. Но само это звучное слово «ахинея», до сих пор живущее в нашей речи, — настоящая лингвистическая загадка. Его происхождение оспаривают учёные, предлагая как минимум три версии, каждая из которых ведёт в разные слои культуры: от античных философов до семинарских стен и крестьянской избы.

Афинская мудрость, ставшая бессмыслицей (Эллинская)

Самой популярной долгое время была «благородная» версия, связывающая слово с древнегреческими Афинами. Учёные, в том числе авторы классических словарей Шахматова и Грот, указывали на существовавшее понятие «афинейская мудрость». Так могли иронично называть речи местных философов, чьи сложные рассуждения простым горожанам казались заумной, оторванной от жизни абстракцией.

Путь превращения «афинеи» в «ахинею» объясняют фонетическим упрощением: в народной речи звук «ф» часто менялся на более привычный «х» (как в просторечном «кухня» → «куфня», о чём писал Даль). Так «афинейская мудрость», попав в русский язык, лишилась своего высокого статуса и стала синонимом пустословия.

Проклятие семинаристов

Другая гипотеза уводит нас в атмосферу духовных семинарий XVIII-XIX веков. Филолог Яков Грот относил «ахинею» к пласту семинарского жаргона, где она соседствовала, например, со словом «катавасия» (первоначально — церковное песнопение, позже — путаница, неразбериха).

Согласно этой версии, будущие священники, мучившиеся с изучением обязательной латыни, в шутку называли её «ахинским» языком. Латинские тексты, зубрёжка правил и переводы казались им сухой, бессмысленной схоластикой. Так «ахинский» (от «латинский») породил «ахинею» — то есть заумь, наукообразный вздор, понятный только посвящённым.

Простой люд

Однако русист Виктор Виноградов был убежден в том, что слово «ахинея» имеет русское происхождение. Виноградов в частности ссылался на толковый словарь Даля, где Владимир Иванович приравнивал употребляемое в некоторых губерниях понятие «хинь» с «пустяком» и «вздором». Виноградов считал, что родственность «хини» и «ахинеи» (или «охинеи) нельзя не принимать во внимание.

Русист предполагал, что «хинь» сначала возникла среди простых людей. Об этом, по словам ученого, говорят устоявшиеся выражения со словом «ахинея»: «нести ахинею», «пороть ахинею», «плести ахинею» и т.д. Все эти глаголы свидетельствуют о зарождении фразеологизмов в низших слоях общества. Со временем «хинь» «поднялась» по социальной лестнице, а для того, чтобы «скрыть» свое невысокое происхождение, обзавелась буквой «а» вначале и соответствующим «благородным» окончанием.