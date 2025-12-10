Как Великий Устюг стал главным городом российской новогодней сказки

Ещё в 90-е годы Великий Устюг был тихим северным городком, который знали лишь любители старины. Всё изменилось, когда его выбрали родиной российского Деда Мороза. С этого момента Устюг стал местом, куда едут семьи и туристы, чтобы почувствовать атмосферу настоящей сказки. Как Великий Устюг стал волшебным: история Деда Мороза и его города - об этом подробнее на сайте Туристас.

В 1998 году решили создать здесь дом зимнего волшебника, и уже в 1999-м он открылся. Изначально проект казался смелым экспериментом: никто не знал, сможет ли небольшой северный город стать популярным направлением. Но поток гостей быстро рос, и вместе с ним развивался сам Устюг.

Сегодня сюда приезжают сотни тысяч людей, а на почту Деда Мороза ежегодно приходят миллионы писем. В городе появились гостиницы, мастерские, кафе, музеи, сувенирные лавки, а жители получили новые рабочие места. Устюг стал местом, где праздник ощущается круглый год: проходят фестивали, работает тропа сказок, ледник, зоопарк, кузница, зимний сад.

С 2021 года по стране ездит Поезд Деда Мороза, который привозит праздник в разные города.

В ближайшие годы Устюг продолжат обновлять: планируют улучшать улицы, восстанавливать здания и развивать инфраструктуру. Сегодня это не просто родина Деда Мороза, а пример того, как одна идея может изменить жизнь целого города.