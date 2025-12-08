«Едва не потерял сознание»: о чем Ванга напомнила Вячеславу Тихонову

рял сознание»: что сказала Ванга актёру Вячеславу Тихонову

Юрий Гагарин и Вячеслав Тихонов — два символа советской эпохи, герой космоса и герой экрана. Официальная биография «Штирлица» знает одного лучшего друга — режиссёра Станислава Ростоцкого. Однако из мира мистики и городских легенд пришла другая история — о близкой дружбе Тихонова с Гагариным и о невыполненном обещании, которое якобы раскрыла провидица Ванга.

Дружба и «тень» Гагарина

Вячеслав Тихонов при жизни всегда называл своим главным другом и братом режиссёра Станислава Ростоцкого. Их дружба, начавшаяся в студенчестве, была публичной и неоспоримой. О Гагарине же актёр практически не упоминал. Казалось бы, тема закрыта. Но в конце 1970-х, согласно многочисленным книгам о Ванге (Алексей Бергман, Денис Лобков, Вадим Пустовойтов), произошло нечто, вскрывшее альтернативную реальность.

По легенде, когда Тихонов в 1979 году приехал к знаменитой провидице, она встретила его без предисловий вопросом: почему он забыл своего лучшего друга и данное ему обещание?

Затем Ванга якобы рассказала историю, которая потрясла актёра. Перед своим последним полётом в марте 1968 года Юрий Гагарин, будучи страшно занят, хотел подарить Тихонову на память будильник. Не успев купить его сам, космонавт попросил актёра купить будильник за свои деньги, но считать подарком от него, и, глядя на часы, вспоминать друга.

Услышав это, Тихонов, по словам биографов Ванги, чуть не упал в обморок. Придя в себя, он подтвердил: всё было именно так, а о просьбе он забыл после трагической гибели Гагарина, потрясшей всю страну.

История с будильником вымысел?

Несмотря на то, что о визите Вячеслава Тихонова к Ванге и о том, что она рассказала актеру, пишут многие биографы и авторы книг о прорицательнице, некоторые все же сомневаются в правдивости этой истории. В первую очередь вызывает сомнение тот факт, что Юрий Гагарин якобы не смог купить своему другу памятный подарок. Неужели у такой звезды, как Гагарин, не нашлось ничего, что было бы не стыдно преподнести актеру? И если действительно не нашлось, то почему Юрий Алексеевич не поручил это дело кому-нибудь из своего окружения? Ведь просьба космонавта приобрести будильник на свои средства, а потом представлять, что часы от него, выглядит как явное проявление неуважения. Аналогичными вопросами задается на страницах своей книги «Товарищ Ванга» и Збигнев Войцеховский.

Войцеховский уверен и в том, что Гагарин никак не мог встретиться с Тихоновым непосредственно перед полетом. Юрий Алексеевич находился в это время на аэродроме «Чкаловский», на котором практиковалась строжайшая пропускная система и такая же строгая дисциплина. Просто так уехать с аэродрома и тем более принять на его территории пусть и самого близкого друга было невозможно. К тому же, во время траура по Гагарину Тихонов принимал участие в съемках одной из лучших своих картин «Доживем до понедельника». Может, артист и переживал вместе с остальными советскими гражданами, но явно не так, как следует горевать по настоящему другу.