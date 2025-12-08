Как американское климатическое оружие связано с «тропическими зимами» России

В горах Аляски есть необычное сооружение, попасть на который мечтает едва ли не каждый конспиролог. Уж слишком много слухов ходит вокруг этого объекта. Речь об антенном комплексе HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program), который часто называют «климатическим оружием» Америки. Именно его «деятельностью» объясняют и «тропические зимы» в России, и разрушительные землетрясения по всему миру, и даже падение Челябинского метеорита.

Истоки легенды

Но не слишком ли лихо копают конспирологи, предполагая, что человек способен управлять силами природы? На самом деле такое предположение появилось около века назад и связано оно с именем Николы Теслы. Его эксперименты с передачей энергии на расстояние через ионосферу породили множество мифов. Самый громкий и фантастичный из них связывает испытания его установки в 1908 году с Тунгусским феноменом — колоссальным взрывом в сибирской тайге, причины которого по сей день до конца не ясны. Сторонники теории указывают на странности события: изменение траектории «космического тела», поражения кожи у свидетелей катастрофы, напоминающие радиационные ожоги, и последующую загадочную эпидемию среди местных жителей.

Климатическое оружие

Ну а что же говорит наука? Советские, а затем и российские ученые действительно долгое время изучали связь между слабыми колебаниями земной коры, аварийными ситуациями в техносфере и состоянием людей. Была даже разработана гипотеза о негативном воздействии на человека таких низкочастотных полей, возникающих при сейсмических событиях. Однако журналистами эти исследования были вырваны из контекста, что и стало фундаментом для теорий о «тектоническом оружии».

В ХХ веке военные двух сверхдержав интересовались подобными возможностями. США разрабатывали сверхмощные проникающие («сейсмические») бомбы. С их помощью можно было достать до бункера на глубине несколько десятков метров.

В СССР пошли по более мирному пути, создавая установки для «сейсмической безопасности» путем снятия тектонического напряжения. Первая подобная установка появилась в 1970-х. Она работала за счет создания электроимпульсов на глубине, что снимало напряжение в земной коре, не давая провоцировать землетрясения. Позже появились комплексы вроде «Суры» в Нижегородской области, а также виброустановки на Байкале. Несмотря на заявленную многофункциональность, они использовались в основном в научных целях — для изучения ионосферы и влияния на геологические процессы.

Многоцелевой инструмент

С научной же целью в 1997 году на Аляске был запущен HAARP. Это мощнейший ионосферный «нагреватель», предназначенный для изучения верхних слоев атмосферы. С помощью фазированной решетки антенн комплекс может точечно воздействовать на участки ионосферы, изучая, как это влияет на радиосвязь, навигацию (GPS) и распространение радиоволн. Это важные исследования для коммуникаций и противоракетной обороны — теоретически таким образом можно создать помехи для ракет.

Это официально. А неофициально многочисленные теории описывают HAARP, как «супероружие» способное управлять погодой, вызывая засухи, ураганы и аномальные оттепели, провоцировать землетрясения, влиять на здоровье и психику людей на расстоянии тысяч километров и даже создавать плазмоиды — сгустки энергии, которые можно использовать как оружие или маскировать под природные явления, как болид над Челябинском.

Разбор полетов

Впрочем, никакого научного обоснования все эти теории, конечно, не имеют. Достаточно подойти к вопросу со строгой логикой. Ведь энергия, которой оперирует HAARP, ничтожна по сравнению с энергией даже небольшого урагана или мелкого землетрясения. Ионосфера — среда крайне нестабильная и сложная, управлять ею по нажатию кнопки попросту невозможно. Ну а все «доказательства» строятся на совпадениях во времени: землетрясение произошло, когда HAARP был активен. Не следует забывать, что геологическая активность — глобальный процесс, и где-нибудь на Земле землетрясения случаются постоянно.

Так что сегодня подавляющее большинство геофизиков, климатологов и физиков атмосферы считают техническую возможность такого воздействия фантастической. HAARP — в первую очередь исследовательский, а не военный инструмент, и его данные часто публикуются в открытых научных журналах.