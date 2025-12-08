Стюардесса целый год ловко обманывала авиакомпанию

Совершавшая покупки сигарет и парфюмерии на борту самолетов стюардесса авиакомпании EasyJet стала фигуранткой судебного разбирательства. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, 28-летняя бортпроводница Джессика Куигли в период с февраля 2024 по январь 2025 года обманывала работодателя, покупая с помощью карты дорогостоящие товары. Общая сумма ее покупок составила 2,5 тысячи фунтов стерлингов (256 тысяч рублей). Однако, приобретая вещи во время полета, девушка фактически не оплачивала их из-за отсутствия Интернета. При этом на экране приложения высвечивалась информация об успешной банковской транзакции, а плата со счетов должна была осуществляться на земле.

Куигли обвинили в мошенничестве, так как она использовала закрытые счета без средств и предоставляла работодателю поддельные банковские выписки. На данный момент женщина работает в другой авиакомпании и вскоре вновь предстанет перед судом по делу. Свою вину экс-член экипажа лоукостера не признает.

Ранее стюардесса обвинила авиакомпанию в дискриминации из-за ее инвалидности. Женщина проработала на перевозчика более 20 лет, но из-за развившегося недуга компания перестала относиться к ней доброжелательно.