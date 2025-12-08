Операция века: как ФБР вычислило советских агентов

В 1943 году американские спецслужбы перехватили несколько радиограмм советских консульств. Казалось бы, повод радоваться. Вот только все попытки расшифровать послания обернулись неудачей. Тогда была инициирована самая масштабная криптографическая операция XX века — «Венона».

© Соцсети

Рождение проекта

Инициатором «Веноны» стал полковник Картер Кларк, возглавлявший отдел дешифровки военной разведки США. Он испытывал недоверие к союзнику по антигитлеровской коалиции, поэтому и решил докопаться до сути посланий, опасаясь за их содержание. Под началом Кларка в бывшей школе «Арлингтон-Холл» собралась команда криптографов, математиков и лингвистов.Но их потуги долгое время оставались безрезультатными.

Однако удача все же улыбнулась американцам. При внимательном изучении более ранних радиограмм была обнаружена редкая ошибка. То ли в спешке, то из-за невнимательности, советский шифровальщик использовал в нескольких посланий один и тот же одноразовый код дважды. Помогла и финская разведка, предоставившая захваченную советскую шифровальную книгу. Когда удалось прочесть первые шифровки, Кларк пришел в ужас. Оказалось, что Москва получает секретную информацию из самых высоких эшелонов власти США.

Результаты «Веноны»

Всего за годы работы проекта американцы расшифровали около 3000 сообщений и выяснили, что советская агентура глубоко пустила корни в США. Она проникла даже в сверхсекретный «Манхэттенский проект». Были идентифицированы агенты, передававшие СССР данные об атомной бомбе. Среди них оказался молодой физик Теодор Холл из Лос-Аламоса. Правда осудить за шпионаж его так и не смогли, так как источник информации — проект «Венона» — решили не рассекречивать.

Также были вычислены советские агенты в госструктурах, в частности в Госдепартаменте — Элджер Хисс и Министерстве финансов — Гарри Уайт. Интересно, что в сообщениях фигурировал некто «Капитан», которого идентифицировали как президента Рузвельт. Правда, с советской разведкой он, конечно, не взаимодействовал, а был лишь одним из объектов слежки.

Конец секретности

Однако успех «Веноны» был недолгим. О существовании проекта Москве, вероятно, сообщили свои источники — британский разведчик Ким Филби и лингвист Уильям Вайсбанд, работавший в «Арлингтон-Холле». Впрочем, догадаться о нем (или хотя бы заподозрить) не представляло труда, когда «посыпались» первые агенты. Далее все это превратилось в игру уже с советской стороны. Так, например, в СССР успели эвакуировать рассекреченного британского дипломата Дональда Маклейна («Гомер»), члена знаменитой «кембриджской пятерки».

Но повезло не всем. Юлиус и Этель Розенберг стали самыми известными и сурово наказанными жертвами «Веноны». Их осудили за передачу СССР чертежей атомной бомбы через брата Этель, Дэвида Грингласса. Несмотря на международные просьбы о помиловании — включая ходатайства Папы Римского и Альберта Эйнштейна — президент Эйзенхауэр утвердил смертный приговор. Супруги были казнены на электрическом стуле в 1953 году, став единственными гражданскими лицами в истории США, казненными за шпионаж в военное время.

Что касается проекта «Венона», то на уровне слухов о нем стало известно в конце 1980-х, а официально история была рассекречена в 1995 году.