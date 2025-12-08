Почему советским евреям не отдали Крым

В 1920-х годах советское правительство запустило грандиозный проект по созданию еврейской автономии в Крыму — «Крымскую Калифорнию». За этим стояла не забота о евреях, а сложная многоходовая игра Сталина на международной арене, закончившаяся расстрелами и депортациями. Это история о том, как национальный вопрос превратился в инструмент внешней политики, провокации и репрессий.

Автономия как прагматичный проект

После революции «еврейский вопрос» требовал решения. С одной стороны, большевики дали равные права, с другой — ликвидация частной торговли (НЭПа) разорила тысячи еврейских семей, нуждавшихся в новой занятости. Идея сельскохозяйственного переселения в Крым, где уже создавались успешные коммуны, казалась выходом.

Однако главные мотивы лежали глубже. Молодая СССР, пробивавшаяся из международной изоляции, отчаянно нуждалась в западных кредитах и технологиях. Создание еврейской автономии стало блестящим пропагандистским ходом для привлечения симпатий и денег влиятельной еврейской диаспоры на Западе, прежде всего в США.

Сделка с «Джойнт»

В 1929 году был подписан ключевой документ: соглашение с американской благотворительной организацией «Джойнт», получившее неофициальное название «Крымская Калифорния». «Джойнт» обязался выделять по $1,5 млн ежегодно на обустройство переселенцев.

Но деньги шли мимо советского бюджета, напрямую еврейским коммунам. Это немедленно спровоцировало взрыв негодования у других жителей Крыма — татар, греков, болгар, немцев, — приведя к межэтническим столкновениям.

Беспорядки вынудили Сталина заявить, что «Крымская Калифорния» не дает стране ничего, кроме национальной междоусобицы. В 1934 году он реализует альтернативный еврейский проект – «Биробиджан».

Причины переселения

Причины, за которыми стоит переселение евреев в Крым не были однозначными. Но некоторые из них лежат на поверхности. Так, молодая Советская Россия, попав в международную изоляцию, нуждалась в улучшении отношений с Западом, а также получении кредитов на восстановление экономики. Создание для евреев собственной автономии – это хороший способ привлечь внимание влиятельных европейских и американских финансистов, большинство из которых были евреями.

С другой стороны после свертывания НЭПа и частной торговли многие евреи Советского Союза оказались в бедственном положении, и чтобы не допустить их дальнейшего разорения возникла идея трудоустройства евреев в создаваемых в Крыму колхозах и совхозах.

Впрочем, современные историки отмечают и другие причины, которые никак не связаны с решением еврейских проблем. По их мнению, еврейство оказалось заложником геополитических игр между СССР и Западом, что и подтверждают дальнейшие планы по реализации крымско-еврейской программы.

Сталин и «крымский вопрос»

Бывший разведчик Павел Судоплатов уверен, что идея создания КЕА была запущена самим Сталиным для пропаганды СССР в мировом сообществе. Писатель Петр Ефимов пишет, что «в истории с «еврейским Крымом» Сталин предстает не только как искусный мастер интриг и закулисных сделок, но и как автор, постановщик, дирижер и главное действующее лицо этого лицедейства». Ефимов утверждает, что Сталин помимо обеспечения СССР кредитами и льготами по ленд-лизу рассчитывал еще выиграть несколько лет форы в атомном противоборстве с США.

По мнению других исследователей, «Крымская Калифорния» это улаживание вопросов с советским еврейством. Сталин, предчувствуя массовый отток евреев в только что образовавшийся Израиль, отдает им на откуп Крым.

Однако не мог ли таким образом вождь сводить счеты с нелюбимым им еврейством? Во время захвата Крыма немецкие войска переселили на полуостров большое количество кубанских казаков. И, несмотря на желание кубанцев вернуться домой, советские власти препятствовали им. Учитывая антисемитские настроения в среде казачества, конфликт с вновь прибывшими еврейскими переселенцами был обеспечен.

Более того, по мнению исследователей, в «крымском вопросе» Сталин готовил платформу для будущих процессов против сионистов. Так, переложив ответственность за создание Крымской еврейской автономии на Еврейский антифашистский комитет (ЕАК), он объявил его «националистическим центром международного сионизма», предъявив обвинения в готовящемся государственном перевороте и попытке сдать Крым американцам. Это дало повод разделаться с членами ЕАК, в том числе и с Соломоном Михоэлсом, которого прочили на пост главы «еврейской республики».

Процесс ликвидации ЕАК оказался неотвратимым и потому, что, по словам Судоплатова, Михоэлс был единственным человеком, знавшим о существовании сталинского плана создания еврейского государства в Крыму.

Итоги

Очень скоро холодеют отношения СССР и Запада, возникают противоречия с Израилем. На этом фоне в стране набирает обороты антисемитская компания: «дело врачей», борьба с «безродным космополитизмом», расстрел членов ЕАК.

После гибели Михоэлса Сталин находит нового виновника в «крымском вопросе». «Чего стоит предложение Молотова передать Крым евреям? – говорит Сталин. – Это грубая политическая ошибка <…> товарищу Молотову не следует быть адвокатом незаконных еврейских претензий на наш Советский Крым». Молотов действительно был сторонником еврейской автономии, но не в Крыму, а в Поволжье.

Обращая внимание на социально-экономический аспект КЕА нужно отметить, что переселяли евреев большей частью в неблагополучные полупустынные районы Крыма, малопригодные для развития сельского хозяйства. Вдобавок основанная масса переселенцев не была приспособлена к сельскохозяйственному труду. Голод в еврейских коммунах стал частым явлением.

Процесс переселения евреев болезненно затронул исконных жителей этих мест, что порождало межэтнические конфликты. Сильнее всего программа по созданию КЕА отозвалась на крымских татарах, чья автономия по распоряжению Сталина была ликвидирована в 1946 году.

По сути, к 1939 году переселение евреев в Крым было приостановлено: по данным переписи их количество не превышало 65 тысяч человек. А возобновление этого процесса так и не состоялось. После смерти Сталина прекратились и всякие разговоры на тему создания еврейской автономии в Крыму.