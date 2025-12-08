Женщина обратилась к детективу, чтобы узнать правду о своем партнере

28-летняя австралийка Эми из-за частых ночных отлучек партнера обратилась на австралийское радиошоу «Фифи, Фев и Ник», чтобы принять участие в передаче об изменах «Поймай их, если сможешь». Когда для девушки наняли детектива, она узнала печальную правду о жизни избранника.

Детектив Дэйв, предоставленный проектом, обнаружил, что мужчина часто бывает в небольшом отеле. Проверив учетную запись мужчины на сервисе для бронирования, он заметил, что каждые две недели в профиле появлялись заказы на одну ночь, оформленные на разные имена. В один из таких вечеров партнер Эми позвонил ей и сказал, что задержится на работе допоздна, а после в 20:30 вечера прибыл к отелю, где уже притаился детектив.

Дэйв заметил, что мужчина не припарковал свою машину на территории отеля, а вместо этого оставил ее на улице и вошел в дом с бокового входа, чтобы не попасть на камеру видеонаблюдения. Через полчаса приехала женщина на красной машине и тоже вошла в отель. Затем к двери доставили еду, а в половину второго ночи пара вместе вышла из здания. Каждый направился к своей машине. Тогда детектив и сделал их совместное фото.

«Он обнимал неизвестную женщину, и это было не просто быстрое "привет" и "пока". В этом была какая-то настоящая интимность», — рассказал он.

Таинственная женщина, по словам Эми, оказалась ее лучшей школьной подругой.

«Я уверена, что со временем буду благодарна, что все это открылось сейчас, а не позже. Пока у меня болит сердце», — сказала она ведущим.

Женщина добавила, что пока решила не говорить партнеру о том, что знает правду. Радиостанция организует для нее встречу с психологом.

