«Неутолимая жажда мщения»: похороны криминального авторитета обернулись бойней

Преступный мир потрясло дерзкое покушение — киллер стрелял в одного из лидеров, 59-летнего вора в законе Рауля Барцбу, известного в криминальных кругах как Пыза. С ним пытались расправиться во время церемонии прощания с другим криминальным авторитетом. Стрельба на похоронах унесла жизнь одного человека, а четверо, включая самого Пызу, были тяжело ранены. Подробности нападения в Сухуме и его причины выясняла «Лента.ру».

11 ноября 2025 года, около 13:30. В городе пасмурно, и небольшой дождь дополняет атмосферу траурного мероприятия — прощания с криминальным авторитетом Адлейбой. Проводить его в последний путь пришли многие: в преступном мире он был известен как человек авторитетный, умевший разрешать конфликты и имевший множество друзей.

Когда процессия выходит на Гумскую улицу, в траурной тишине раздаются выстрелы: киллер, затаившийся в заброшенном здании, ведет прицельный огонь по людям, несущим гроб. Начинается паника: участники процессии бросаются на землю, а случайные свидетели спешат в укрытия.

Секунды спустя по укрытию стрелка открывают ответный огонь. Перестрелка скоро стихает, как только становится понятно, что киллер сбежал.

Результат покушения — пять человек с пулевыми ранениями. Среди них известный вор в законе Рауль Барцба по кличке Пыза — глава Гудаутского криминального клана и лидер преступного мира Абхазии. Ни для кого не секрет, что целью киллера был именно он...

Всех пострадавших срочно доставили в республиканскую больницу. Врачи диагностировали у них пулевые ранения головы, брюшной полости, грудной клетки и рук.

Пока медики работали с пострадавшими, республиканское МВД объявило план «Перехват». Милиционеры установили точное место, откуда киллер вел огонь, — он бросил там же свою маску и перчатки. Ход расследования взял под личный контроль президент Абхазии Бадра Гунба.

Два дня спустя, 13 ноября, в рамках личного доклада президенту генпрокурор Адгур Агрба сообщил, что преступление практически раскрыто. В то же время главврач республиканской больницы Эрик Хатхва заявил: один из пяти пострадавших при стрельбе ушел из жизни, не приходя в сознание.

К 19 ноября по делу о стрельбе на Гумской улице задержали троих подозреваемых — их роли в преступлении еще предстоит установить следствию. Известно, что все они ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов, а значит, так или иначе связаны с криминалом.

Первыми в руках милиционеров оказались Астамур Шинкуба и Шарат Джикирбы, а дольше всех — до 19 ноября — скрывался Мхаз Агрба. Он успел уехать в Россию, но был задержан в Адлере благодаря совместной операции правоохранительных органов двух стран.

По ходатайству следствия всех подозреваемых арестовали и отправили в СИЗО. Президент Абхазии Бадра Гунба высоко оценил работу правоохранителей: он попросил отметить и поощрить тех из них, кто особо отличился при задержаниях.

Надо будет оперативно и тщательно закрепиться по материалам следствия, чтобы преступники понесли заслуженное наказание. Это принципиально важно. Это дело должно быть открытым, наше общество должно знать, что такое преступление будет в полной мере раскрыто и преступники понесут наказание Бадра Гунба президент Абхазии

«Стрелять на похоронах не принято»

Расстрел на похоронах крайне нетипичное преступление для Кавказа, где чтут предков, ритуалы и горские традиции: оно куда характернее для бандитских разборок лихих 1990-х или вендетты итальянской мафии. «Киллер стрелял в безоружных из укрытия. А стрелять на похоронах вообще не принято», — отмечает главный редактор ИА «Прайм Крайм» Лиля Харина.

Для такого преступления явно должен был быть очень веский повод. И хотя официально это не подтверждено, ряд СМИ, включая местный телеканал «Абаза-ТВ» и ИА «Прайм Крайм», сообщили, что целью киллеров был именно вор в законе Рауль Барцба (Пыза).

Он родился в Сухуми в 1966 году. Из биографии Барцбы известно, что он был трудным подростком — таких называли «дитя улиц»: друзьями Рауля были отпетые хулиганы и малолетние преступники. Свою первую судимость по УК СССР он получил в 20 лет, при этом за что именно осудили Барцбу, доподлинно не известно.

Есть данные лишь о том, что преступление молодой человек совершить не успел — милиционеры поймали его на этапе подготовки. Вскоре после освобождения Рауль получил новый срок — пять лет колонии за вооруженный грабеж.

С преступного пути он уже никогда не сойдет: отныне все его товарищи и связи будут лишь в криминальной среде

Судимости Барцбы следовали одна за другой: кражи, грабежи, незаконный оборот наркотиков и оружия — за долгую криминальную биографию досье Рауля пополнили множество статей УК. При этом во всех колониях, где он оказывался, будь то в Туле, Сыктывкаре или Вологде, Барцба неизменно следовал воровским понятиям.

Осужденный отказывался от любого сотрудничества с администрацией и постоянно продвигал среди других заключенных правила жизни воров в законе. За это его неоднократно водворяли в штрафной изолятор (ШИЗО) и пытались перевоспитывать в знаменитом Владимирском централе, но все было тщетно.

Вор номер один

Со временем воры в законе обратили внимание на Рауля Барцбу из-за его принципиальности. Криминальные авторитеты Тенгиз Кучуберия (Тенгиз Сухумский) и Мараб Бахия (Баха-Баха) поспособствовали его коронации — и Барцба стал вором в законе под кличкой Пыза, а затем активно назначал смотрящих.

К концу 2010-х годов он прямо заявил права на лидерство в преступном мире региона, что многим пришлось не по вкусу — в том числе старейшему вору в законе республики Валерию Хашбе (Валера). Они некоторое время конфликтовали, но затем сумели ужиться друг с другом.

Вскоре вокруг новоявленного лидера стали собираться такие же дерзкие бандиты, готовые пускать в ход кулаки и оружие, из-за чего Пыза быстро нажил себе немало опасных врагов. Среди них оказался Мераб Джангвеладзе (Сухумский) — лидер могущественного воровского клана, обосновавшийся в Италии.

Долгое время в числе врагов Пызы называли и главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Гули), который контролировал торговлю овощами и фруктами в России и многих республиках бывшего СССР.

По слухам, Гули задело, что Пыза дерзко прогнал его подручных и подмял под себя подконтрольные им бизнесы

При этом Салифов был человеком слова и обладал большими связями. Поэтому угрозу мести со стороны Гули Пыза воспринял весьма серьезно и с 2018 года не покидал Абхазию. Между тем в последние годы его Гудаутский клан переживал не самые простые времена: врагов хватало как в самой республике, так и за ее пределами.

Один из самых тяжких ударов Пыза получил 22 ноября 2019 года, когда выскочившие из машины киллеры буквально изрешетили из автоматов его ближайших подручных — 38-летнего Астамура Шамбу (Астик) и Алхаса Авидзбу (Хасик), которые отдыхали в ресторане «Сан-Ремо» в Сухуме.

Впрочем, уже в 2020 году в Стамбуле пули киллера оборвали жизнь Гули — самого опасного врага Пызы, после чего клан главного азербайджанского вора в законе быстро растерял былое влияние. При этом, несмотря на все передряги, Пыза все равно годами удерживал статус в преступном мире.

«Неутолимая жажда мщения»

Минувшим летом имя Рауля Барцбы вновь оказалось в криминальных хрониках из-за событий, развернувшихся 6 июля в Новом Афоне. Тогда Пыза собрал на яхте воровскую сходку, куда заявился весь цвет преступного мира Абхазии. Правда, среди прибывших оказался и гость, которого не ждали, — 46-летний вор в законе Тимур Капба (Гули).

Примечательно, что его протеже был когда-то сам Надир Салифов, носивший такую же кличку. Молодой Капба незадолго до этого фактически бросил вызов Пызе, высказавшись в его адрес весьма резко, — подробнее об этом конфликте «Лента.ру» рассказывала ранее.

На яхту к Пызе Гули заявился полным дерзости и решимости. Возможно, он рассчитывал на то, что его поддержат приглашенные на сходку авторитетные воры в законе Хашба, Вахтанг Пачулия (Наник) и Даур Гублия (Дука) — они выступили в качестве протеже Гули и помогли ему попасть на яхту.

По-видимому, воры рассчитывали на то, что противники на сходке смогут примириться друг и с другом и закончить опасный конфликт, но вышло совсем иначе

Вначале Гули стал грубить Пызе, а затем и вовсе бросился на него с ножом. Правда, до кровопролития дело не дошло: у агрессора отобрали нож, а затем избили его.

По слухам, в избиении участвовали даже те, кто позвал Гули на борт. А после криминального авторитета просто выбросили с яхты в Черное море — он выжил, но попал в больницу и несколько месяцев проходил там серьезное лечение. Впрочем, по словам Лили Хариной, все пережитое ничуть не остудило пыл Гули, а, напротив, распалило его.

Лечение [Гули] проходило в настроении понесенного оскорбления достоинства и чести и неутолимой жажды мщения Лиля Харина главный редактор ИА «Прайм Крайм»

«Политическое решение в ущерб воровскому»

30 октября Гули впервые после событий в Новом Афоне появился на публике. На фото, сделанном на встрече однофамильцев (традиционный формат для абхазских родов), он в окружении нескольких солидных мужчин предстал опирающимся на трость.

По снимку было видно: хотя вор в законе еще не восстановился полностью, он твердо стоит на ногах и полон решимости.

Конечно, это был сигнал — как минимум «Я не одинок». Он [Гули] находился в компании людей, смертельно враждовавших с Пызой Лиля Харина главный редактор ИА «Прайм Крайм»

Как отмечает Лиля Харина, за стрельбой на похоронах мог стоять как сам Гули, которому не оставили выбора, так и многие другие, которым был ненавистен Пыза. Впрочем, версия с Гули все-таки выглядит более правдоподобной, поскольку один из подозреваемых, оказавшийся в СИЗО, — близкий друг вора в законе Нико Дгебуадзе (Ника Гагринский).

А тот, в свою очередь, очень дружен с Гули. Впрочем, по словам главреда ИА «Прайм Крайм», источник в окружении Пызы заявил, что тому известно, кто стоит за покушением, — и это не Гули. При этом не исключено, что причиной нападения киллера мог стать и еще более возросший авторитет Пызы в республике.

По словам Лили Хариной, главный вор в законе Абхазии обзавелся новыми влиятельными друзьями из-за прогона (воровского послания) лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой), в котором тот включил Гули в черный список. Впрочем, последний и сам немало способствовал этому, показывая, что Шакро для него никто.

Вместо того чтобы смириться, [Гули] громко огрызался и задел самого Шакро, сжег все мосты и вернулся домой. Пользуясь многолетней междоусобицей, он решил «предъявить» Пызе, к которому у многих воров были вопросы. Но Шакро, проигнорировав всех, снял эти вопросы единолично. Это было политическое решение — как водится, в ущерб воровскому Лиля Харина главный редактор ИА «Прайм Крайм»

Благодаря такому решению Шакро, Пызу были вынуждены признать все, кто с ним конфликтовал. В свою очередь, Гули, пришедший разбираться на яхту, просто не знал этих нюансов и не угадал с моментом. А Пыза в обмен на признание со стороны Шакро поставил выскочку на место, о чем немедленно доложил в Москву по видеосвязи.

***

Сегодня Пыза с тяжелым ранением плеча по-прежнему находится в республиканской больнице.