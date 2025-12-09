Семьи жениха и невесты устроили драку из-за десерта

В Индии свадьбу в штате Бихар отменили после драки родственников жениха и невесты из-за нехватки десерта. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в городе Бодхгая 29 ноября. После завершения брачных ритуалов, семьи молодых людей должны были устроить традиционную совместную трапезу. Однако вскоре выяснилось, что на всех гостей не хватает расгуллы — творожных шариков, пропитанных сладким сиропом. Так как организацией свадьбы занимались родственники жениха, родные невесты обвинили их в срыве мероприятия.

Скандал быстро перерос в массовую драку. На кадрах, снятых камерой наблюдения отеля видно, как участники церемонии бьют друг друга пластиковыми стульями и сносят столы с угощениями. После случившегося родные жениха были готовы продолжить свадьбу, однако родственники невесты отменили ее и потребовали вернуть приданое. При этом мать несостоявшегося мужа заявила, что кто-то из семьи невесты в разгар драки присвоил украшения, которые должны были стать свадебным подарком. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Индии гости массовой свадьбы устроили драку из-за чипсов. Потасовка началась после того, как устроители мероприятия выставили закуски для участников церемонии.