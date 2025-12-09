Народные приметы на 10 декабря: что нельзя делать в этот день

В эту дату принято было печь пироги с повидлом и угощать ими всю семью, чтобы привлечь в дом сытость, достаток и счастье.

Предки верили: если в этот день найти в лесу оленьи рога, можно поймать удачу, особенно в рыбацком деле.

10 декабря прабабушки выходили на улицу и вставали лицом на север: считалось, что так ветер сдует все невзгоды.

В этот день занимались домашними делами, убирали в огороде и готовились к зиме.

Хорошей приметой считалось встретиться с близкими и наладить отношения.

Были и такие дела, о которых следовало позабыть.

Так, нельзя было заниматься рукоделием – можно было "зашить" тепло.

Не стоило рыбачить – улов все равно не задастся.

10 декабря старались избегать острых и колющих предметов, чтобы не навлечь беду на свой дом.

Нельзя было переедать, употреблять алкоголь, ругаться и проявлять любую несдержанность.