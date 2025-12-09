Засекреченный герой: как погиб первый советский летчик-космонавт

В марте 1961 года, за три недели до триумфа Гагарина, советская космическая программа понесла первую и тщательно скрытую потерю. Погиб 24-летний Валентин Бондаренко — самый молодой кандидат из легендарного «гагаринского» набора. Его смерть в сурдобарокамере стала страшным уроком, который переписал правила техники безопасности для всех будущих космических полётов.

Мечта, оборвавшаяся в барокамере

Валентин Бондаренко прошёл путь, типичный для первого отряда: оккупированный Харьков, аэроклуб, военное училище с отличием, служба в Прибалтике. В апреле 1960 года его мечта сбылась — он стал одним из 29 счастливчиков, отобранных из тысяч претендентов. Хотя изначально он не входил в шестёрку лидеров, несколько кандидатов выбыли, и Бондаренко подключили к интенсивным тренировкам.

Роковым испытанием стало десятисуточное одиночество в сурдобарокамере НИИ-7 ВВС (ныне Институт авиационной медицины). Камера, насыщенная чистым кислородом под давлением, имитировала условия будущего корабля. Утром 23 марта, на десятые сутки, эксперимент завершился. Сняв с кожи медицинские датчики, Бондаренко протёр следы спиртовой ваткой и, не глядя, бросил её в сторону. Ватка угодила на спираль раскалённой электроплитки.

В атмосфере, обогащённой кислородом, вспышка была мгновенной. Огненный шар охватил шерстяной тренировочный костюм космонавта. Из-за огромного перепада давления герметичную дверь камеры не могли открыть сразу. Когда медики добрались до Бондаренко, он был ещё жив и, по свидетельствам, повторял: «Сам виноват…»

Врачи Боткинской больницы восемь часов боролись за его жизнь, но спасти от ожогового шока не смогли. У его постели поочерёдно дежурили Гагарин и другие члены отряда. Они проводили своего товарища за 19 дней до старта «Востока-1».

Засекреченный герой

О гибели старшего лейтенанта Валентина Бондаренко нигде не сообщалось: в те времена все, что было связано с космосом, строго засекречивалось. Однако 17 июня 1961 года указом Президиума Верховного Совета СССР Бондаренко «за успешное выполнение задания правительства» был посмертно награжден орденом Красной Звезды.

На могиле Бондаренко, расположенной в Харькове на Филипповском кладбище, установили обелиск с надписью: «Светлой памяти от друзей-летчиков». Только в 80-е появилась приписка: «-космонавтов СССР».

Бондаренко оставил жену Анну и сына Александра. Какое-то время они продолжали жить в Звездном городке, где Анна работала в Центре подготовки космонавтов, потом уехали в Харьков, где у них была родня. Вплоть до достижения 16-летия Саше выплачивали за отца пенсию в 100 рублей - деньги по тем временам вполне приличные. Впоследствии Александр Бондаренко пошел по стопам отца и стал военным летчиком.

Только в 1980 году о гибели Валентина Бондаренко стала писать западная пресса. В СССР статья о нем впервые вышла в 1986 году в «Известиях». В 1991 году именем Бондаренко был назван один из лунных кратеров, а в июле 2013 года имя летчика-космонавта было присвоено школе № 93 города Харькова, где он когда-то учился.

Казалось бы, гибель Валентина Бондаренко не имеет никакого отношения к самим космическим полетам – это просто трагическая случайность. Однако без таких ошибок и трагедий космонавтика не могла бы развиваться. Кстати, эта история заставила инженеров и ученых пересмотреть конструкцию испытательной сурдобарокамеры, в частности, изменив состав и давление атмосферы, что было учтено и при дальнейшей разработке пилотируемых космических кораблей.

Сегодня в музее Первого полета, расположенном в городе Гагарин Смоленской области, на малой родине первого в мире человека, вышедшего в космос, можно увидеть сурдобарокамеру, являющуюся точной копией той, в которой погиб Валентин Бондаренко.