Пляж завалило бананами и авокадо

В Великобритании произошло крушение грузового судна. В результате шторма на берег острова Уайт были выброшены контейнеры с тропическими фруктами. Об этом пишет издание The Telegraph.

Как уточняется, с борта судна упали 16 контейнеров. Из них восемь были заполнены бананами, два плантанами, еще один авокадо. Оставшиеся оказались пустыми. Часть фруктов волны вынесли на берег, причем прямо на пляжи Западного Суссекса. После этого местные жители принялись собирать «добычу.

Власти призвали жителей сообщать обо всем, что они найдут в контейнерах, в Службу приема затонувших предметов Береговой охраны.

«Британцы, которые не задекларировали собранные на берегу фрукты в течение 28 дней, могут быть оштрафованы на 2500 фунтов стерлингов, — подчеркивается в сообщении.

При этом обломки контейнеров в службе попросили передать ведомству.

Береговая охрана совместно со службой пожарной охраны и полицией установила ограждения в зонах происшествия. Власти предупреждают, что выброшенные на берег фрукты могут быть непригодны для еды. В настоящее время проводится операция по очистке берега.

