8 декабря 1919 года Верховный совет Антанты рекомендовал провести восточную границу Польши по так называемой линии Керзона, разделявшей польские этнические земли с украинскими и белорусскими. Официальная Варшава сначала не захотела прислушиваться к этому совету и по итогам Советско-польской войны добилась переноса зоны своего контроля значительно восточнее. Однако после Второй мировой войны граница между СССР и Польшей всё же была установлена именно в районе линии Керзона и остаётся актуальной по сей день.

Земля и люди

Граница между русскими и польскими землями была «плавающей» ещё в Средние века. Входящие сегодня в состав Польши Кросно, Хелм и некоторые другие города были основаны древнерусскими князьями.

Однако на фоне феодальной раздробленности на Руси литовские и польские феодалы развернули экспансию на территорию современной Украины и Белоруссии. В XIV веке они поделили между собой остатки последнего независимого княжества Юго-Западной Руси — Галицко-Волынского. При этом Галиция, часть Волыни и Подолья отошли Польше, а остальные земли — Литве.

По словам историков, в конце XV столетия о своих притязаниях на территории, ранее принадлежавшие Рюриковичам, заявили представители их московской ветви. Такие требования подкреплялись тем, что жители этих земель продолжали считать себя русскими и исповедовали православие.

Из-за поражений Литвы от русских войск в ходе Ливонской войны местная шляхта решила заключить с Польшей Люблинскую унию и создать единое государство Речь Посполитая. Так под контролем поляков оказалась практически вся современная северная, западная и центральная Украина.

Из-за национально-культурного, духовного и экономического гнёта представители казачества неоднократно поднимали антипольские восстания. Руководитель самого масштабного из них, Богдан Хмельницкий, вместе с Войском Запорожским присягнул на верность русскому царю. В ходе Русско-польской войны поляки были окончательно изгнаны с левобережья Днепра и из Киева. Впоследствии в результате трёх разделов Речи Посполитой территории современной Белоруссии и Украины (за исключением отошедшей Австрии Галиции) воссоединились с Россией. А по итогам Наполеоновских войн и Венского конгресса в составе Российской империи было создано Царство Польское, включавшее в себя большую часть земель, заселённых этническими поляками.

После революционных событий в России в августе 1918 года Совнарком РСФСР отменил договоры царских времён, фактически даровав Польше суверенитет. Однако властям новосозданного польского государства этого показалось мало.

Осенью 1918-го регентский совет Польши провозгласил её независимость. Польская военная организация приступила к разоружению находившихся на подконтрольных ей территориях австрийских и немецких частей. После роспуска двух кратковременно существовавших правительств власть была передана «начальнику государства» Юзефу Пилсудскому. Буквально с первых недель своего существования Польша стала проводить правую политику. По словам историков, помощь новосозданному государству оказывали Антанта и особенно Франция, первой признавшая её де-факто.

Одной из ключевых проблем для Польши стало определение её восточной границы. Варшава мечтала о воссоздании Речи Посполитой, в состав которой входили огромные территории, заселённые этническими украинцами, белорусами и литовцами.

Линия Керзона

В конце 1918 — начале 1919 года Польша развернула агрессивные действия против молодых советских республик, вылившиеся в полномасштабную Советско-польскую войну. Поляки наступали на территории Литвы и Белоруссии до конца лета 1919 года, после чего активные боевые действия на некоторое время затихли.

Согласно Версальскому мирному договору, границы Польши определялись державами-победительницами. 8 декабря 1919 года Верховный совет Антанты принял «Декларацию по поводу временной восточной границы Польши», которая проходила через Гродно, Немиров, Брест-Литовск, Устилуг, Крылов, западнее Равы-Русской и восточнее Перемышля до Карпат.

«Разделение было основано на этническом принципе: к западу преобладали поляки, к востоку — украинцы и белорусы. Правда, линия относительно объективно отражала этнический состав только сельского населения, а в приграничных регионах веками происходило смешение народов, что затрудняло точное разделение. Кроме того, крупные города к востоку от линии имели польское и еврейское большинство. Поэтому линия была компромиссом, направленным на создание мононационального польского государства и снижение риска нестабильности. Проект отражал дипломатические противоречия: Франция выступала за исторические границы Польши 1772 года, а Великобритания и США опасались усиления французского влияния и экспансионизма», — отметила в беседе с RT методист Музея Победы Ангелина Башук.

Кроме того, по словам историков, многие представители Антанты считали экспансионистские устремления Польши потенциально опасными ещё по одной причине. Если бы Польша «надорвалась» в процессе реализации этой задачи-максимум, к власти в ней гипотетически могли прийти левые силы.

«Антанта поддерживала Польшу, пытаясь стабилизировать регион и предотвратить распространение советской власти на запад, особенно на территории, где пересекались интересы Польши и советских республик», — заявил в разговоре с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

Перспектива дальнейшего распространения левых идей была вполне реальной. Пилсудскому пришлось воспользоваться затишьем на фронте, чтобы подавить просоветски настроенную оппозицию в самой Польше. Тем временем командование Красной армии перебрасывало на западное направление резервы, и руководство Антанты не могло однозначно прогнозировать, чем закончится это противостояние.

«Лидеры Антанты хотели создать своего рода «железный занавес» между Советской Россией и западными державами. Россию хотели оградить от новейших технологий, заблокировать экономически, довести до полного упадка и разделить», — подчеркнул в беседе с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

Однако у Польши были свои планы. В 1920 году она не только возобновила наступление в Белоруссии, но и, договорившись с ранее разгромленными Красной армией украинскими националистами, ворвалась в УССР. 7 мая польская кавалерия вступила в Киев. Вскоре поляки даже создали плацдарм на левом берегу Днепра.

Тем не менее большевики сумели провести эффективную мобилизационную кампанию, изыскать дополнительные резервы и нащупать слабые места в польских порядках. В мае Красная армия перешла в контрнаступление, а уже в июле вступила на этнически польские земли.

11 июля 1920 года британское Министерство иностранных дел, которым руководил Джордж Натаниэл Керзон, направило советской стороне ноту, потребовав, чтобы Красная армия остановилась в 50 км от линии, ранее рекомендованной Антантой в качестве восточной границы Польши. Лондон угрожал Советской России тем, что в случае продолжения войны окажет полякам всю возможную помощь. За рекомендуемой Антантой польско-советской границей в публицистике закрепилось наименование «линия Керзона».

Несмотря на угрозы британцев, Красная армия продолжила наступление и в августе вышла к окрестностям Варшавы. Однако из-за ряда ошибок в планировании и несогласованности действий различных советских соединений поляки смогли выиграть решающее сражение.

Польша предприняла новое наступление на запад, однако её войска уже были ослаблены и неспособны к масштабным операциям. В то же самое время, по словам историков, Красная армия решала проблемы на других фронтах и не могла сосредоточиться на противостоянии с Польшей. В октябре 1920 года стороны заключили перемирие, а 18 марта 1921 года между РСФСР, БССР, УССР и Польшей был подписан Рижский мирный договор. Польша получила обширные территории в Западной Белоруссии и Западной Украине, однако признала суверенитет Белорусской и Украинской Советских Социалистических республик.

Власти Польши притесняли восточнославянское население, а также содействовали переселению на украинские и белорусские земли польских колонистов. После нападения гитлеровской Германии и фактического развала польской государственности СССР ввёл на ранее контролируемые Варшавой украинские и белорусские территории части Красной армии. Местное население, натерпевшееся лишений при поляках, приход советских войск массово приветствовало. Избранные на этих территориях депутаты народных собраний обратились к Верховному Совету СССР с просьбой о присоединении к Советскому Союзу. Обращение было удовлетворено 1—2 ноября 1939 года.

В 1941 году ранее вошедшие в состав СССР области были оккупированы нацистами. Однако по мере освобождения территории УССР и БССР Красной армией на международном уровне поднялся вопрос об их будущем статусе. Он обсуждался на Тегеранской и Ялтинской конференциях, а также в ходе переговоров между властями СССР и Польским комитетом национального освобождения. За основу при определении границы была взята линия Керзона. При этом руководство СССР, США и Великобритании договорилось, что взамен Западной Украины и Западной Белоруссии поляки получат ряд территорий к западу и северу от своей «старой» границы за счёт Германии.

По словам историков, чтобы снять потенциальное напряжение в отношениях с Польшей, власти СССР сделали в её пользу ряд масштабных территориальных уступок, передав Белосток с прилегающими районами и земли Галиции к западу от Львова. 16 августа 1945 года был подписан и 6 февраля 1946-го вступил в силу договор между СССР и ПНР о советско-польской государственной границе.

«Нереализованный в 1920-е годы проект превратился в одно из самых долговечных территориальных решений XX века в Восточной Европе», — подчеркнула Ангелина Башук.

При этом сегодня, по словам экспертов, в Польше всё громче звучат голоса, призывающие к пересмотру границы, проложенной в районе линии Керзона, и к её переносу за счёт украинских территорий.