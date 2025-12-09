Кем в жизни была героиня «блатной» песни Мурка

«Мурка» — не просто главный хит русского блатного фольклора. Это зашифрованный репортаж с оперативной работы ЧК, авторства одесского поэта-сатирика Якова Ядова — того самого, кто подарил миру «Бублички» и «Цыпленка жареного». За романтизированной историей предательства в уголовной среде скрывается реальная спецоперация времен НЭПа и судьба женщины-легенды.

Прототип

Образ легкомысленной Мурки, «подруги вора», — гениальная мистификация. Настоящая героиня песни, Мария (Маруся) Прокофьевна Климова, родилась в 1897 году в Великом Устюге. Её профессия в сохранившихся документах указана точно: сотрудник ЧК-НКВД, капитан госбезопасности.

В хаосе 1920-х, когда одесские порты кишели преступными синдикатами, Климову внедрили в одну из банд под легендой Маргариты Дмитриевской. Её задача была не роман с главарём, а сбор информации и ликвидация группировки изнутри. Именно об этой операции, проведённой «под колпаком» ГубЧК, и написал Ядов, вынужденно зашифровывая суть в привычные для улицы образы.

Расшифровка «блатных» кодов

Песня, если читать её как оперативную сводку, полна точных деталей. Например, упоминается, что за крупной бандой в Одессе «следила ГубЧК». Документы, сохранившиеся в архивах НКДВ, свидетельствуют о том, что одесские порты в 20-е годы XX века представляли большой соблазн для уголовного элемента, за которым реально велась слежка.

В финале вор встречает свою дорогую Мурку в элитном ресторане в «кожаной тужурке». Именно так одевались по тем временам сотрудники МУРа и ЧК. Сама Мария Климова представлялась в банде Маргаритой Дмитриевской. Она «доверительно» говорила членам банды, что это ее настоящее имя.

Дальнейшая судьба

После того, как преступная группировка была взята, женщина еще какое-то время служила в ЧК. Потом ее следы затерялись. Вся документация об одесской спецоперации и участвовавшей в ней Мурке, были засекречены. О настоящей Дмитриевской, фамилию которой присвоила себе Климова, ходили разные слухи.

Говорили, что она была в группировке Махно и эмигрировала куда-то в Румынию. По другой версии, девушка жила какое-то время в Одессе, потом была изнасилована и, не выдержав позора, покончила с собой. Многие одесситы считали, что Климова и Дмитриевская – двойники.