Зачем в Третьем рейхе разрешили браки с мертвецами

Семейно-демографическая политика нацистской Германии декларировалась, как продолжающая консервативные традиции Германии кайзеровской. Пропаганда даже вспомнила и при каждом удобном случае употребляла знаменитую формулу тех времен: «Kinder, Küche, Kirche» — «Дети, кухня, церковь». Впрочем, на практике все это превратилось в систему тотального биологического и социального контроля над женщинами. Их роль, по сути, была сведена к функции «производительниц» «расово полноценного» потомства.

«Расовый отбор»

Стимулируя рождаемость лозунгом «Каждый ребенок — личный подарок фюреру», нацистский режим жестко ограничивал право на деторождение для «унтерменшей». Под запретом были не только браки с евреями и цыганами, но и рождение детей людьми с целым рядом заболеваний (психические расстройства, эпилепсия, алкоголизм), что каралось принудительной стерилизацией.

Для «истинных ариек» — здоровых, светловолосых и голубоглазых — был создан особый социальный лифт: «школы невест». Здесь в течение двух месяцев девушек обучали не наукам, а домоводству, сельскому труду, физкультуре и нацистской идеологии. Выпускной сертификат повышал шанс на брак с эсэсовцем или партийным функционером, что для женщин, лишенных доступа к высшему образованию и карьере, часто становилось единственным способом социального продвижения.

Военные парадоксы

С началом Второй мировой войны демографическая проблема обострилась. Для поддержки матерей и стимулирования рождаемости был легализован символический брак с погибшими солдатами. Беременная женщина, предоставив доказательства отношений (письма, фотографии), могла оформить такой союз и получать многочисленные льготы как жена военнослужащего.

Еще более радикальной инициативой, разрабатывавшейся Гиммлером, стал проект легализации многоженства для военных героев — отсылка к древнегерманским традициям. Целью было компенсировать огромные потери «расово ценного» генофонда. Однако до практической реализации этого плана дело так и не дошло. Все-таки пропаганда поддерживала традиционные ценности и католицизм, в который многоженство никак не вписывалось.

«Проект Тор»

Апогеем биологической утопии нацистов считается так называемый «Проект Тор», названный в честь древнегерманского бога. Согласно показаниям бывшего оберштурмфюрера СС Эриха Рунге, в 1941 году в альпийском убежище была создана лаборатория для искусственного осеменения специально отобранных женщин («ариек» из Германии и Норвегии) генетическим материалом Адольфа Гитлера.

Историки, впрочем, относятся к этим сведениям с осторожностью, рассматривая их как неподтвержденную легенду или маргинальный эксперимент, который не был санкционирован сверху. По словам Рунге, все документы были уничтожены, а лаборатория взорвана в 1945 году. Рожденных детей якобы раздали крестьянам под видом сирот. Так что понять, есть ли во всем этом зерно правды, уже не представляется возможным.