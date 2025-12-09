9 декабря: день, когда на концерт «Битлз» пришли 18 человек

Ливерпульской четверке пришлось играть для аудитории, которая численностью едва превосходила их.

В декабре 1961 года Сэм Лич организовал для своих друзей-музыкантов из Ливерпуля выступление в Олдершоте, графство Хэмпшир. Это был первый концерт на юге Англии для Пола Маккартни, Джона Леннона, Джорджа Харрисона и Пита Беста, которые называли себя The Beatles.

Организатор надеялся, что концерт привлечет внимание руководителей лондонских звукозаписывающих компаний, но, к сожалению, Лич не понимал, что Олдершот был всего лишь военным городком в 60 километрах от Лондона.

Кроме того, реклама в местной прессе, которую оплатил Лич, так и не была опубликована, потому что он заплатил чеком вместо наличных и не предоставил редакциям контактную информацию.

Концерт задумывался как баттл между группами The Beatles из Ливерпуля и лондонской Ivor Jay & the Jaywalkers. Оппоненты так и не появились.

Когда «Битлз» добрались в Олдершот после девятичасовой поездки из Ливерпуля с другом Лича Терри Маккэнном, нигде не было афиш группы, поэтому музыкантам пришлось ждать, пока их пропустят на место выступления.

В тот же вечер битлы играли свои обычные кавер-версии песен Чака Берри и Джерри Ли Льюиса для 18 скучающих людей.

«Мы вошли, выгрузили вещи, ребята настроили свои усилители и ждали стекающейся толпы — и ждали, и ждали, и ждали» — Терри Маккэнн. «[Сэм Лич] останавливал любого прохожего, чтобы рассказать ему о концерте. Конечно, они входили, бросали быстрый взгляд и, сказав: «Скучно», убирались прочь» — Терри Маккэнн.

«Посреди одной из песен Джордж и Пол надели пальто и отправились танцевать фокстрот вместе со зрителями, в то время как оставшиеся музыканты изо всех сил продолжали играть для них и горстки зрителей. Мы дурачились всю вторую половину выступления. Джон и Пол намеренно играли неправильные аккорды и ноты, а также добавляли слова к песням, которых никогда не было в оригинальных текстах» — Пит Бест. «Вы можете себе представить, каково это было для The Beatles — наблюдать около четырех танцующих людей и шесть жалких лиц, стоящих вдоль края… Они делали все возможное, но это было бесполезно. Они упаковались около 9:30 вечера. Затем Сэм поставил пиво, и под ногами на полу оказались шары бинго: Ливерпуль в сравнении с Олдершотом» — Терри Маккэнн.