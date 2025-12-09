Россиянина задержали на границе с Монголией из-за книги про Гитлера

Россиянина задержали на границе с Монголией из-за запрещенной книги. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

Книгу «Адольф Гитлер – основатель Израиля» немецкого автора Хеннеке Карделя нашли у мужчины, который собирался выехать в Монголию. Экземпляр лежал в кармане двери его автомобиля и привлек внимание бурятских таможенников.

Водитель объяснил, что приобрел эту книгу пять лет назад и не знал, что в ней содержится информация, которую запрещено перемещать через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Экспертиза подтвердила наличие в издании экстремистских материалов, из-за чего книга и была запрещена к вывозу. На россиянина завели административное дело по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений при вывозе товаров). Ему грозит штраф с конфискацией.