«Буденный, твою мать»: почему Сталин так обращался к маршалу

В истории остаются не только победители, но и персонажи. Маршал Семён Будённый — ярчайший тому пример. Гроза белых армий, создатель легендарной Первой Конной, он стал для страны чем-то большим, чем военачальник. Он превратился в народный символ — этакого богатыря с лихими усами, чей грубоватый юмор и неистребимое обаяние покоряли и окопы, и кабинеты Политбюро.

Шутка кавалериста

Эпоха менялась: на смену лихим конным атакам шла авиация. Лозунг «С коня — на самолёт!» витал в воздухе буквально. Однажды после выступления в лётном городке молодой авиатор, поддавшись духу времени, спросил маршала: «Товарищ Будённый, а на самолёт не планируете пересесть?»

Будённый, не моргнув глазом, выдал перл, который тут же разошёлся по всей стране:

«Как не пробовал? Пытался! Седло на фюзеляж закрепить удалось, а вот уздечку на мотор накинуть — никак!»

Зал взорвался хохотом. В этой шутке был весь Будённый — и самоирония, и верность своей кавалерийской судьбе, и тот самый «народный» ум, который ценился выше многих дипломов.

Как Будённый «стал матерью» для самого Сталина

Но самый знаменитый анекдот, определивший его уникальные отношения со Сталиным, случился не в кабинете, а на перроне в Ростове-на-Дону. В

На станции в Ростове-на-Дону из поезда вышел Ворошилов. Народ восторженно и изумленно поприветствовал наркома обороны. За ним вышел Молотов. Публика изумилась еще больше. Степень восторга у народа на перроне в красках передает Ф. Чуев в книге «Сто сорок бесед с Молотовым»:

«Ну, а когда на перроне появился Сталин, тут уж люди как бы сами собой выстроились и зааплодировали. Сталин, как обычно, поднял руку, приветствуя и в то же время останавливая овацию. Когда шум утих, из тамбура внезапно показался замешкавшийся Буденный. И на перроне какой-то казачок воскликнул:— И Будённый, твою мать!»

Для ошеломленной публики казалось, что после выхода Иосифа Виссарионовича уже ничего не могло случиться — не тут-то было! Все находящиеся на перроне дружно залились смехом. С тех пор, на партийных встречах, при виде Буденного, Сталин произносил: «Будённый, твою мать!»