10 декабря: почему в Домочадцев день русские ждали чуда

В этот день православная церковь вспоминает икону Божией Матери "Знамение". В народном календаре это дата получила название Романов или Домочадцев день.

В этот день ждали чуда, пытались угадать судьбу или разгадать ее знаки. Считалось, что если на рассвете повернуть лицо к северному ветру, то он унесет с собой все беды и печали, поможет вернуть радость. В этот день у Богородицы просили об исцелении и налаживании дел в семье. Еще просили указать на место, где лежали ранее потерянные вещи.

Запрещалось шить, вязать и заниматься любым рукоделием. Нельзя было сквернословить и объедаться, это сулило приходом беды и несчастья.

В этот день запрещено было пускать в дом больных и бедных, так и как считалось, что они принесут домочадцам болезни и горе.

Если заря алая - усилятся ветры. Если коровы мычали без причины - резко похолодает. На лучине или свече много нагара - потеплеет.